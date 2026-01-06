تكنولوجيا: Eufy تكشف عن غسالة زجاجات أطفال ذكية بتقنيات متقدمة في CES2026#

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت علامة Eufy التجارية (التابعة لشركة Anker) عن غسالة زجاجات أطفال عالية التقنية خلال معرض CES 2026. الجهاز الجديد الذي يحمل اسم Bottle Washer S1 يأتي مدججاً بالميزات الذكية المصممة لتخفيف العبء عن الآباء والأمهات.

أبرز تقنيات التنظيف والتعقيم: صُمم الجهاز ليقدم تنظيفاً أعمق مقارنة بالمنافسين بفضل المزايا التالية:

منعم مياه مدمج (Built-in Water Softener): يُعد الأول من نوعه في هذه الفئة من المنتجات، ويساعد في إزالة المعادن والترسبات العنيدة من المياه.

تقنية HydroBlast: تقنية حصرية تضمن تنظيف الزجاجات من جميع الزوايا، مدعومة برذاذ دوار متعدد الطبقات.

التعقيم والتجفيف: يقوم الجهاز بالتعقيم عند درجة حرارة تصل إلى 212 درجة فهرنهايت (100 درجة مئوية) ، ويكمل عملية التجفيف في 40 دقيقة فقط، وهي معدلات أداء ممتازة.

السعة: تتسع الغسالة لتنظيف 8 أطقم زجاجات في وقت واحد، وهي سعة أكبر من الوحدات المماثلة.

الميزات الذكية:

التحكم عبر التطبيق: يتيح الجهاز تحكماً كاملاً عبر التطبيق لضبط جداول التنظيف وإجراءات الصيانة البسيطة.

التخزين المعقم: بعد انتهاء التنظيف، يمكن للجهاز الحفاظ على الزجاجات في وضع استعداد معقم لمدة تصل إلى 72 ساعة.

إعلانات أخرى: لم تتوفر تفاصيل بعد حول السعر أو موعد الطرح في الأسواق، لكن Eufy أعلنت أيضاً في المعرض عن مبرد حليب محمول (Portable Milk Cooler) ليكون أداة مساعدة إضافية للآباء المشغولين.

المصدر: