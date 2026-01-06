تكنولوجيا: Anker تكشف عن تشكيلة جديدة من الشواحن ومنصات الإرساء في معرض CES 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Anker، الرائدة في مجال الشواحن والملحقات، عن مجموعة جديدة من الشواحن ومنصات الإرساء “الذكية” خلال معرض CES 2026. وذكرت الشركة أن التشكيلة الجديدة تتميز بواجهات مرئية محسّنة، ودعم أسرع لمعيار الشحن اللاسلكي Qi2، بالإضافة إلى “أنظمة بيئية مطورة” لتتوافق مع أحدث طرازات iPhone.

وفيما يلي أبرز المنتجات التي تم الإعلان عنها:

1. شاحن Anker Nano Charger:

المميزات: يأتي بشاشة ذكية، ودبابيس قابلة للطي بزاوية 180 درجة، ويوفر طاقة تصل إلى 45 واط .

التقنية الذكية: يمكن للشاحن التعرف على طراز الـ iPhone المتصل بدقة وتزويده بمقدار الطاقة المناسب تماماً. يستخدم الشاحن تقنية توصيل طاقة ثلاثية المراحل ووضع “Care Mode” الذي يحافظ على برودة البطارية مقارنة بالمنافسين.

التوافر والسعر: سيطرح في أواخر يناير 2026 بسعر 40 دولاراً.

2. محطة الشحن اللاسلكي Anker Prime Wireless Charging Station:

الاستخدام: حل شحن “3 في 1” لأجهزة iPhone وApple Watch وAirPods.

الأداء: تستخدم نظام تبريد “AirCool” لأداء أسرع وأكثر أماناً، وتوفر شحناً لاسلكياً بمعيار Qi2 بقوة تصل إلى 25 واط .

التصميم: تصميم قابل للطي يجعله مثالياً للسفر.

التوافر والسعر: ستطرح في الربع الأول من 2026 بسعر 150 دولاراً.

3. مشترك الطاقة Nano Power Strip:

التصميم: مشترك طاقة “10 في 1” يُثبت بمشبك (Clamp-on)، بقوة إخراج 70 واط وحماية مدمجة من زيادة التيار.

المنافذ: يحتوي على منفذي USB-C، ومنفذي USB-A، و6 منافذ تيار متردد (AC).

التوافر والسعر: سيطرح في أواخر يناير بسعر 70 دولاراً.

4. محطة الإرساء Nano Docking Station:

المواصفات: موزع شامل “13 في 1” يدعم توصيل ما يصل إلى 3 شاشات (مع دعم دقة 4K لشاشة واحدة)، ويوفر شحناً عكسياً (Upstream) بقوة 100 واط ، ونقل بيانات بسرعة 10 Gbps .

ميزة إضافية: يتضمن موزعاً (Hub) قابلاً للفصل “6 في 1” يحتوي على قارئ بطاقات SD وmicroSD، ومنفذ USB-A، ومنفذ USB-C بسرعة 5 Gbps.

التوافر والسعر: متاح الآن بسعر 150 دولاراً

المصدر: