تكنولوجيا: شاشة الألعاب UltraGear OLED 39GX950B من LG تنطلق بسطوع فائق ودقة عرض استثنائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت LG أخيراً شاشة الألعاب الجديدة UltraGear OLED 39GX950B التي يبلغ مقاسها 39 بوصة. وتوفرت هذه الشاشة في الولايات المتحدة قبل الأسواق الأخرى لتقدم دقة عرض تبلغ 5K2K مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتزاً وسطوع كامل للوحة يبلغ 335 شمعة. وشاركت LG تفاصيل جديدة حول هذه الشاشة التي طال انتظارها خلال الأسبوع الماضي بعد عرضها قبل معرض CES 2026 والتشويق لقرب إطلاقها في شهر يناير، لتؤكد لاحقاً وصولها إلى اليابان في يوم 9 أبريل في تمام الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي.

وأدرجت LG نفس الشاشة عبر موقعها الكندي دون الكشف عن تفاصيل الأسعار حتى الآن، بينما أطلقتها بهدوء في السوق الأمريكية. وتتفوق هذه الشاشة الجديدة على الإصدار الأقدم UltraGear OLED 39GX900A الذي يتوفر بسعر يبلغ 699 دولاراً أمريكياً في عدة جوانب، حيث تقدم دقة عرض تبلغ 5120 في 2160 بكسل بدلاً من 1440p، وتوفر سطوعاً يبلغ 335 شمعة في وضع SDR ويصل إلى 1500 شمعة عند تفعيل تقنية HDR، بالإضافة إلى دعم معدل تحديث يبلغ 165 هرتزاً يمكن زيادته ليصل إلى 330 هرتزاً عند خفض دقة العرض إلى 1080p.

وتقدم LG شاشتها الجديدة حالياً في الولايات المتحدة بسعر يبلغ 1799 دولاراً أمريكياً، مع عرض يتضمن خطة رعاية متميزة لمدة عامين مقابل دولار واحد فقط. ويستمر هذا العرض الخاص حتى يوم 4 مايو القادم، وهو الموعد الذي يتوقع أن تبدأ بعده عمليات شحن الطلبات المسبقة للمستخدمين.

