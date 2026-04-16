تكنولوجيا: تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف Sony Xperia 1 VIII الرائد ومواصفاته التخزينية المذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات حديثة عن تفاصيل جديدة ومشوقة حول هاتف سوني الرائد والمرتقب Xperia 1 VIII والذي يأتي كخليفة مباشر لإصدار العام الماضي. وتشير المعلومات إلى أن موعد الإطلاق العالمي قد يكون قريباً جداً، وهو ما يدعمه الظهور الأخير للهاتف على الموقع الإلكتروني للجنة الاتصالات الفيدرالية الذي يلمح إلى اقتراب موعد الإصدار الرسمي. ووفقاً لما تم تسريبه عبر إحدى المجموعات الفيتنامية الموثوقة لمحبي علامة سوني والتي اشتهرت بصدق تسريباتها السابقة، تستعد الشركة للكشف عن هذا الهاتف الرائد عالمياً خلال شهر مايو القادم، على أن يصل إلى الأسواق الفيتنامية بحلول شهر يوليو.

وبحسب التسريبات التي شاركها أحد أبرز مسربي الأخبار التقنية، من المتوقع أن يصل هاتف Xperia 1 VIII محملاً بمجموعة من الترقيات الجوهرية التي تميزه عن الأجيال السابقة في هذه السلسلة. وتبرز إحدى أهم هذه الإضافات المنتظرة في توفير خيار دعم الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM والذي من المرجح أن يتوفر في جميع الطرازات والنسخ الخاصة بالهاتف الجديد في مختلف الأسواق العالمية، وهو ما يمثل تطوراً كبيراً مقارنة بهاتف العام الماضي Xperia 1 VII الذي اقتصر فيه هذا الخيار المريح على النسخة الأوروبية فقط.

وإلى جانب ترقيات الاتصال، من المفترض أن يتوفر الهاتف الجديد بسعات تخزين ضخمة تلبي كافة احتياجات المستخدمين المحترفين لتصل إلى 1 تيرابايت، لتكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ هواتف سوني التي تتجاوز فيها سعة التخزين الداخلية حاجز 512 جيجابايت. ولم تكتفِ الشركة بزيادة السعة الداخلية فحسب، بل حرصت أيضاً على الاحتفاظ بمنفذ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD الذي يفضله الكثيرون، مما يمنح المستخدمين مرونة لا مثيل لها في حفظ ملفاتهم وتطبيقاتهم وألعابهم دون القلق بشأن نفاد المساحة، في انتظار المزيد من التأكيدات الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة.