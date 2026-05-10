تكنولوجيا: تقرير يثير المخاوف حول Pixel 11 قبل إطلاقه الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يثير تقرير جديد من بودكاست Pixelated التابع لموقع 9to5Google تساؤلات حول مستقبل سلسلة Pixel، مع تزايد المخاوف بشأن هاتف Pixel 11 قبل إطلاقه الرسمي.

ويرى مقدمو البودكاست أن جوجل بدأت تعتمد بشكل متكرر على نفس فلسفة التصميم، ما جعل الهواتف الأخيرة تبدو متشابهة إلى حد كبير دون تغييرات جوهرية واضحة.

كما تطرّق النقاش إلى استمرار معالجات Tensor في التأخر مقارنة بالمنافسين من حيث الأداء والكفاءة الحرارية واستهلاك البطارية، رغم التحسينات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمزايا البرمجية.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن جوجل أصبحت تركّز بشكل أكبر على مزايا Gemini والخصائص الذكية داخل النظام، بدلًا من تقديم قفزات كبيرة على مستوى العتاد.

ورغم هذه الانتقادات، أكد التقرير أن سلسلة Pixel ما تزال تحافظ على نقاط قوة مهمة، أبرزها تجربة أندرويد الخام والتكامل العميق مع خدمات جوجل والميزات الذكية الحصرية.

وبحسب النقاش، تحتاج جوجل إلى تقديم تطويرات أوضح وأكثر جرأة مع Pixel 11 حتى تتمكن من منافسة الهواتف الرائدة بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة.

