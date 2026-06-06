تكنولوجيا: شركة هونر تطلق هاتفها القابل للطي الرائد Magic V6 عالميا بتصميم نحيف للغاية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هونر بشكل رسمي هاتفها الرائد الجديد القابل للطي Magic V6 في الأسواق العالمية حيث بدأ الإطلاق الرسمي في ماليزيا وسنغافورة كمقدمة لتوفر الهاتف في أوروبا والشرق الأوسط خلال الأسابيع القادمة ويأتي الهاتف كخليفة مباشر لطراز Magic V5 السابق ليقدم ترقيات هندسية ملحوظة تجعله أخف وأكثر قوة وبسعر يبدأ من 7699 ليرة ماليزية MYR أي ما يعادل حوالي 1917.18 دولار مع تقديم هدايا مجانية لفترة محدودة للمشترين الأوائل

ويتميز هاتف Magic V6 بتصميم فائق النحافة وخفيف الوزن حيث يبلغ سمكه 8.75 mm عند إغلاقه وينخفض إلى 4 mm فقط عند فتحه بالكامل مع وزن إجمالي يبلغ 219 جرام ويضم الهاتف شاشة رئيسية مرنة من نوع AMOLED بمقاس 7.95 بوصة وبدقة تبلغ 2172×2352 بكسل وتدعم معدل تحديث متغير يتراوح بين 1 إلى 120 Hz وسطوع ذروة خارق يصل إلى 5000 nits بالإضافة إلى شاشة غطاء خارجية بمقاس 6.52 بوصة بمعدل تحديث 120 Hz وسطوع مذهل يبلغ 6000 nits ويتوفر بخيارات ألوان تشمل الذهبي والأبيض والأسود والأحمر

ويعتمد الهاتف في قوته التشغيلية على المعالج الرائد Snapdragon 8 Elite Gen 5 من شركة كوالكوم مدمجا مع ذاكرة LPDDR5X RAM وحلول تخزين سريعة من نوع UFS 4.1 ويعمل الهاتف بواجهة تشغيل MagicOS 10 المبنية على نظام تشغيل Android 16 الأحدث ونجحت الشركة في تزويد الهاتف ببطارية ضخمة من السيليكون والكربون بسعة تبلغ 6600 mAh وهي أكبر بنسبة 13.4% مقارنة بالجيل السابق وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 W والشحن اللاسلكي بقدرة 66 W

وتأتي منظومة التصوير الاحترافية بكاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 MP وعدسة بيريسكوب للتقريب فائقة الدقة بقدرة 64 MP بالإضافة إلى عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 MP ليوفر تجربة تصوير متكاملة تليق بهاتف رائد قابل للطي ينافس بقوة في الفئات العليا وبدأت الشركة بالفعل في استقبال طلبات الحجز المسبق للهاتف عالميا لتوفير خيار مبتكر يجمع بين النحافة الفائقة وقوة العتاد المستقبلي لجميع المستخدمين