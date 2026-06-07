تكنولوجيا: Vivo تكشف ترقية كبيرة للكاميرات في X200 Ultra وعدد من هواتفها الرائدة الحديثة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Vivo عن حزمة جديدة من تحسينات الكاميرا لهواتفها الرائدة الحالية والسابقة، في إطار مواصلة تطوير تجربة التصوير عبر التحديثات البرمجية.

وستبدأ الشركة خلال شهر يوليو بإتاحة ميزة Blueprint Colour Palette لهواتف X200 وX200 Pro وX200 Pro mini وX200s، بعدما قدمتها سابقًا لهواتف X300 وX300 Pro وX200 Ultra. وتهدف هذه الميزة إلى تحسين معالجة الألوان ومنح الصور طابعًا أكثر تميزًا.

وفي أغسطس، تخطط Vivo لإضافة علامات مائية جديدة للصور على عدد من أجهزتها، تشمل:

X200

X200 Pro

X200 Pro mini

X200s

X200 Ultra

X300

X300 Pro

X Fold5

كما ستطرح الشركة خلال الشهر نفسه ميزة جديدة تحمل اسم 4K Ultra HD Live، والتي تتيح عرض الصور الحية (Live Photos) بدقة 4K على هواتف X300 وX300s وX300 Pro وX300 Ultra، بالإضافة إلى X200 Ultra.

ولم تؤكد Vivo حتى الآن ما إذا كانت هذه المزايا ستتوفر أيضًا في الإصدارات العالمية من نظام OriginOS أم ستظل حصرية لبعض الأسواق.

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