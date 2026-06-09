تكنولوجيا: أبل تكشف عن إطار عمل Foundation Models وتحسينات منصة Xcode للمطورين #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن إطار عمل جديد يحمل اسم Foundation Models للمطورين إلى جانب مجموعة من التحسينات في منصة Xcode والتي تستهدف سير العمل البرمجي القائم على الوكلاء الذكيين وحصل إطار عمل Foundation Models على دعم إدخال الصور مما يتيح للمطورين تمرير الصور بجانب النصوص إلى النماذج التي تعمل مباشرة على الأجهزة وقدمت أبل ميزات المهارات المخصصة وتأدية النماذج عبر الخوادم كجزء من إطار العمل لمنح المطورين مرونة أكبر في دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم بالإضافة إلى إعلانها عن إطار عمل جديد للذكاء الاصطناعي يحمل اسم Core AI

وشهد المساعد البرمجي داخل منصة Xcode توسعا كبيرا ليتعامل مع توطين التطبيقات وأصبح قادرا على التفاعل مع الأجهزة المحاكاة مع إمكانية توسيع قدراته بشكل أكبر عبر المهارات المخصصة وأضافت أبل أن المطورين سيكونون قادرين على تغيير حجم ومعاينة التطبيقات والتفاعل معها بسهولة أكبر مع توفير تفاصيل إضافية في الجلسات القادمة وعرض حالة الاتحاد وصرح كريج فيدريجي نائب رئيس هندسة البرمجيات في أبل أن منصة Xcode أصبحت الآن المكان الأفضل لبناء التطبيقات باستخدام البرمجة المعتمدة على الوكلاء الذكيين

وسلطت الشركة الضوء على توسيع دعم ميزة App Intents حيث استشهدت أبل بتطبيقات الطرف الثالث مثل تطبيق Line كأمثلة على كيفية السماح للمستخدمين بالطلب من سيري تنفيذ الإجراءات والمهام المختلفة داخل تطبيقاتهم بالنيابة عنهم