تكنولوجيا: أبل تجدد Image Playground بتوليد صور واقعية وأدوات تعديل متطورة #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل عن تحديث جذري وشامل لتطبيق Image Playground حيث قدمت نموذجا توليديا جديدا قادرا على إنشاء صور بواقعية فوتوغرافية فائقة لأول مرة ويعمل هذا النموذج المطور بالكامل عبر البنية التحتية للحوسبة السحابية الخاصة Private Cloud Compute مما يمكنه من إنتاج صور عالية الجودة بأي نمط تقريبا بما في ذلك المخرجات الواقعية وستحمل جميع الصور التي يتم إنشاؤها تلقائيا علامة مائية مخفية SynthID لتحديدها كأشكال مولدة بالذكاء الاصطناعي

وأصبح تطبيق Image Playground يدعم الآن تعديل الصور بناء على الصور الموجودة بالإضافة إلى ميزة إنشائها من الصفر حيث يمكن للمستخدمين وصف التغييرات التي يريدون إجراءها على صورة حالية أو استخدام إيماءات اللمس مثل الضغط أو رسم دوائر أو استخدام الفرشاة لتحديد كائنات معينة ونقلها أو تغيير حجمها بكل سهولة كما تتيح الميزات تحويل أنماط الصور باستخدام وصف نصي ودمج أشخاص حقيقيين من مكتبة صور المستخدم داخل الصور التي يتم إنشاؤها

وتم توسيع التجربة لتشمل وجهات إخراج جديدة حيث يمكن الآن استخدام الصور المولدة كخلفيات لشاشة القفل وملصقات لجهات الاتصال بالإضافة إلى تطبيق الرسائل وأتاحت أبل خيار اختيار نسبة العرض إلى الارتفاع عند إنشاء الصور مثل النمط الأفقي لترويسة موقع ويب أو النمط الرأسي للنشرات الإعلانية وسيتمكن المطورون من الوصول إلى هذه القدرات الجديدة عبر واجهة برمجة التطبيقات Image Playground API لدمج ميزات التوليد والتعديل الواقعي مباشرة في تطبيقاتهم