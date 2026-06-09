تكنولوجيا: أبل تضيف أدوات رقابة أبوية جديدة وميزة طلب التصفح وإعادة تصميم واجهة مدة استخدام الجهاز #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل عن جلب ميزات أمان متطورة للأطفال في أنظمة التشغيل iOS 27 و iPadOS 27 و and macOS Golden Gate هذا الخريف حيث سيتاح للآباء الوصول إلى تجربة إعداد أكثر سهولة وبساطة مع ميزة طلب التصفح الجديدة لمتصفح سفاري بالإضافة إلى واجهة معدلة بالكامل لميزة مدة استخدام الجهاز تتضمن خيار مخصصات الوقت وسيتكمن أولياء الأمور من تحديد التطبيقات التي يمكن للطفل الوصول إليها واختيار المناسب له مع إمكانية إضافة تطبيقات جديدة بمرور الوقت وحصول الأطفال على موافقة الآباء لتنزيل التطبيقات عبر ميزة طلب الشراء وإذا تم تفعيل خيار طلب التصفح الجديد فسيتمكن الآباء من الموافقة على كل موقع ويب جديد يقرر الطفل زيارته

وتتضمن الأدوات الجديدة آليات ذكية لإدارة الأشخاص الذين يمكن للأطفال التواصل معهم عبر تطبيقات الرسائل و FaceTime والهاتف حيث يمكن للآباء تفعيل إعداد يتطلب من الأطفال الحصول على إذن مسبق قبل التواصل مع أي جهة اتصال جديدة كما تم تحديث ميزة سلامة التواصل لتعتيم مشاهد العنف والدماء في الرسائل ومكالمات FaceTime بشكل تلقائي وافتراضي لكافة المستخدمين دون سن الثامنة عشرة تماما مثل آليات التعامل مع محتوى العري حيث ستقوم الميزة بحجب وتعتيم هذا المحتوى بمجرد اكتشافه في الصور ومقاطع الفيديو لحماية الأطفال

وتتيح ميزة مخصصات الوقت للآباء إدارة الأوقات التي يقضيها الأطفال في تطبيقات الترفيه والألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي وتحديد حد أقصى للاستخدام بناء على عمر الطفل ووفقا لأحدث توجيهات الخبراء بالإضافة إلى ميزة الجداول اليومية لتقييد التطبيقات وأوقات فتحها خلال اليوم وأيام الأسبوع وتوفر واجهة مدة استخدام الجهاز الجديدة رؤية فورية ومبسطة لحجم استهلاك الأطفال للأجهزة والتطبيقات الأكثر استخداما مع خيارات لإجراء تعديلات فورية وتقييد الوصول بسرعة أثناء تناول الوجبات أو اللعب في الهواء الطلق وقد أطلقت أبل موقعا إلكترونيا مخصصا لسلامة الأطفال لتوضيح كافة تفاصيل هذه الأدوات القادمة لمعاونة الآباء