تكنولوجيا: آبل تطلق أدوات رقابة أبوية جديدة للتحكم في استخدام الأطفال #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت آبل عن مجموعة جديدة من أدوات الرقابة الأبوية القادمة لأجهزتها، والتي تهدف إلى تمكين الآباء من متابعة استخدام الأطفال للتحكم في التطبيقات والمحتوى مع تعزيز الحماية من الرسائل والمحتوى غير المناسب.

وتتيح الميزة الجديدة إنشاء “حساب الطفل” الذي يوفر قيودًا متعددة تشمل تحديد العمر، والتحكم في الوصول إلى المواقع والتطبيقات، إضافة إلى قوائم بيضاء للتطبيقات وجهات الاتصال والمواقع.

كما تمنح آبل الآباء القدرة على مراقبة وقت استخدام كل تطبيق بشكل منفصل، مع إمكانية فرض حدود يومية للاستخدام، خاصة في تطبيقات الترفيه والألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي، مع تقديم توصيات رسمية مبنية بالتعاون مع مؤسسات مثل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال إرسال طلبات مباشرة للموافقة على تحميل تطبيقات جديدة، على أن يتم مراجعتها من قبل الوالدين قبل السماح بها، وهو ما ينطبق أيضًا على المواقع وجهات الاتصال.

ولتعزيز الأمان، ستقوم آبل بتصفية الرسائل وFaceTime تلقائيًا للكشف عن المحتوى غير المناسب مثل العري أو المشاهد العنيفة، بهدف حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.

كما أوضحت الشركة أن المطورين سيتمكنون من الاستفادة من واجهات برمجية جديدة تتيح دمج هذه أدوات الأمان داخل التطبيقات.

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