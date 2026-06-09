تكنولوجيا: شركة أبل تعلن عن نظام tvOS 27 الجديد ومجموعة من الميزات والتحسينات لتطبيق التلفاز #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تركز أبل بشكل كبير على نظام التشغيل الجديد tvOS 27 خلال كلمتها الرئيسية بمؤتمر المطورين العالمي اليوم ولكن التحديث متوفر ويجلب ميزات جديدة لأجهزة Apple TV حيث استعرضت أبل الميزات باختصار عبر شريحة عرض سريعة كشفت عن تحسينات متنوعة للنظام لتوفير تجربة استخدام أفضل وأكثر سلاسة لجميع المستخدمين

وتشمل قائمة الميزات الجديدة إعادة تصميم كامل لتطبيق البودكاست وتوفير حركة تنقل وإطلاق تطبيقات أكثر سلاسة وسرعة بجانب تسريع اتصال ميزة إير بلاي مع أجهزة أبل الأخرى بالإضافة إلى ميزة التنزيلات الذكية وخيار جديد لزيادة حجم الخط في إعدادات إمكانية الوصول لتكبير النصوص عبر واجهة النظام بالكامل وعرض تفاصيل تغطية آبل كير داخل تطبيق الإعدادات مباشرة

ولم توفر أبل صفحة معاينة خاصة بنظام tvOS 27 على موقعها الرسمي حتى الآن وتتوفر النسخة التجريبية الأولى للمطورين ابتداء من اليوم على أن تطلق النسخة التجريبية العامة للمستخدمين في شهر يوليو القادم تمهيدا للإطلاق الرسمي والكامل للتحديث في وقت لاحق من هذا العام وتحديدا في شهر سبتمبر المقبل