تكنولوجيا: نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة من أبل يتطلب هواتف آيفون 17 برو وآيفون إير بسبب شروط الذاكرة الجديدة #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبل أن نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما والذي يعمل مباشرة على الأجهزة في تحديث نظام iOS 27‌ يتطلب حدا أدنى من الذاكرة الموحدة يبلغ 12 جيجابايت مما يعني استبعاد هاتف آيفون 17 القياسي تماما من تشغيل هذا النموذج المتطور حيث يقدم الجيل الجديد من منصة Apple Intelligence قدرات فائقة غير مسبوقة ورغم أن معظم ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى ستعمل على نفس الأجهزة المدعومة حاليا ومنها آيفون 15 برو إلا أن النموذج الأكثر كفاءة يفرض معايير تشغيل صارمة للغاية لضمان الأداء القوي والمستقر

وتشمل قائمة الأجهزة المؤهلة لتشغيل هذا النموذج الخارق هواتف آيفون إير وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس بالإضافة إلى أجهزة الآيباد المزودة برقاقات M4 أو الأحدث بشرط امتلاك سعة ذاكرة لا تقل عن 12 جيجابايت وكذلك أجهزة الماك المزودة برقاقات M3 أو الأحدث بنفس السعة من الذاكرة ونظارة أبل فيجن برو المزودة بمعالج إم 5 وجاء استبعاد هاتف آيفون 17 الأساسي لأن الشركة تشحنه بذاكرة تبلغ 8 جيجابايت فقط وهو ما يقل عن الحد الأدنى المطلوب لتشغيل هذه التقنيات الثورية الجديدة

وتمثل هذه الخطوة المرة الأولى التي تقوم فيها أبل برفع الحد الأدنى لمتطلبات الذاكرة العشوائية منذ إطلاق منصة Apple Intelligence والتي كانت تشترط سابقا 8 جيجابايت فقط لكافة الميزات الأساسية ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن الشركة فإن هذا النموذج فائق القدرة سيتولى بشكل خاص تشغيل ميزات نوعية متقدمة للغاية تشمل الأصوات الأكثر تعبيرا وحيوية للمساعد الصوتي بالإضافة إلى تحسينات هائلة وأنظمة إملاء برمجية متطورة وفائقة الدقة لخدمة المستخدمين بآليات ذكية بالكامل