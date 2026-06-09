تكنولوجيا: شركة أبل تسقط الدعم عن طرازين من أجهزة Apple TV في نظام WWDC2026# tvOS 27

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبل أن تحديث نظام التشغيل القادم tvOS 27 يشهد إسقاط الدعم عن طرازين من أجهزة Apple TV وطبقا للوثائق الرسمية للشركة فإن الطرازين اللذين كانا متوافقين مع نظام tvOS 26 السابق وخرجا من الدعم هما جهاز Apple TV HD الصادر عام 2015 وجهاز Apple TV 4K الجيل الأول الصادر عام 2017 لتصبح قائمة الأجهزة المدعومة في النظام الجديد مقتصرة فقط على Apple TV 4K الجيل الثاني لعام 2021 والجيل الثالث لعام 2022 والأحدث من هذه السلسلة

ويأتي نظام tvOS 27 بمجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة وتشمل إعادة تصميم كامل لتطبيق البودكاست وتوفير حركة تنقل وإطلاق تطبيقات أكثر سلاسة وسرعة ودعم خيار نصوص أكبر لتكبير الخط عبر الواجهة بالكامل وبالرغم من أن أبل لم تمنح النظام الجديد اهتماما كبيرا خلال كلمتها الرئيسية في مؤتمر المطورين العالمي لعام 2026 إلا أن النسخة التجريبية الأولى للمطورين أصبحت متاحة ابتداء من اليوم على أن تطلق النسخة التجريبية العامة للمستخدمين في شهر يوليو القادم تمهيدا للإطلاق الرسمي الكامل للتحديث في فصل الخريف وتحديدا في شهر سبتمبر المقبل وسط توقعات بإطلاق جيل رابع جديد من أجهزة Apple TV 4K في وقت لاحق من هذا العام مكملا لسلسلة التحديثات المتوقعة لمنتجات الشركة

المصدر: