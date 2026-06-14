تكنولوجيا: PowerA تشوق لوحدة التحكم اللاسلكية Project X-Ray Flight Deck لأجهزة Xbox

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعلن PowerA بالتعاون مع Meridian GMT عن تطوير وحدة تحكم لاسلكية جديدة مخصصة لأجهزة Xbox ومصممة خصيصاً لعشاق محاكاة الطيران. وتحمل وحدة التحكم اسم Project X-Ray وتتميز بامتلاكها لوجه خارجي قابل للتبديل يحتوي على علامات وإرشادات مخصصة لتتناسب مع قيادة الطائرات أو المروحيات. وكانت شركة Honeycomb Aeronautical قد أطلقت في ديسمبر الماضي جهاز Echo Aviation Controller كأداة تحكم لأجهزة PC و Mac مخصصة لألعاب وبرامج محاكاة الطيران مثل Microsoft Flight Simulator 2024 وبرنامج بريبار ثري دي التابع لشركة لوكهيد مارتن.

والآن تعمل PowerA المعروفة بتطوير وحدات التحكم لمختلف المنصات، بالاشتراك مع شركة ميريديان المتخصصة في عتاد محاكاة الطيران والتي أسسها نيكي ريبينينج، الرئيس التنفيذي والمؤسس السابق لشركة هاني كومب. وأظهر إعلان تشويقي نشرته PowerA عبر منصة X أن وحدة التحكم اللاسلكية Project X-Ray Flight Deck ستدعم أجهزة كونسول Xbox حيث يظهر زر Xbox في الجزء العلوي، كما يكشف الفيديو التشويقي أن المستخدمين سيكونون قادرين على تبديل الواجهة الخارجية لتطابق عناصر التحكم الخاصة بالطائرة أو المروحية.

وتحتوي وحدة التحكم على عصا تحكم يسرى وأزرار ABXY مثل وحدة تحكم Xbox اللاسلكية القياسية، ولكنها تضيف أذرعاً مخصصة للوحات الخلفية والمحرك، ومفاتيح دوارة لضبط التوازن وعجلات الهبوط، بالإضافة إلى تحكم مخصص للطيار الآلي يحل محل لوحة الاتجاهات التقليدية. ولسوء الحظ، لا يظهر الإعلان التشويقي الجهة الخلفية أو الأمامية بدقة، لذا لا نعرف ما إذا كانت هناك أزرار إضافية أو ما إذا تم تعديل أزرار التوجيه والمصدات. وتقول PowerA إن وحدة التحكم لا تزال قيد التطوير، ولذا لا يوجد تاريخ إصدار رسمي حتى الآن، ولكن يمكن للمستخدمين التسجيل للحصول على التحديثات عبر موقعها الإلكتروني. وعند إطلاقها، ستصل كبديل لنسخة Xbox من جهاز Echo Aviation Controller والقادمة قريباً. ولا يوجد سعر رسمي حتى الآن، ولكن نسخة PC و Mac تكلف 150 دولاراً، ولذا هناك فرصة أن تكون نسخة Xbox في حدود هذا السعر تقريباً.