تكنولوجيا: إطلاق قلادة ذكية جديدة تتبع التعرض اليومي لأشعة الشمس وتراقب صحة البشرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تهدف قلادة ذكية جديدة إلى تقديم مقياس صحي مبتكر في عالم الأجهزة القابلة للارتداء من خلال مراقبة معدلات التعرض لأشعة الشمس في الوقت الفعلي مع تقديم تذكيرات هامة لوضع واقي الشمس وتنبيهات للجلوس في الظل وتحديد مستهدفات فيتامين D وإرشادات العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس وقد حل فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي مصحوبا بأشعة شمس حارقة ودرجات حرارة قياسية حيث سجلت بعض المناطق مثل مدينة Córdoba في إسبانيا درجات حرارة وصلت إلى 40 درجة مئوية أي ما يعادل 104 Fahrenheit وبالمثل يواجه سكان المناطق القريبة من خط الاستواء أو في نصف الكرة الجنوبي أشعة شمس أكثر قوة ولا عجب في أن أستراليا تسجل أعلى معدل للإصابة بسرطان الجلد في العالم حيث يتم تشخيص حوالي شخصين من كل ثلاثة أستراليين بالمرض بحلول سن 70 عاما

وفي هذا السياق أطلقت شركة تسمى The90 ومتخصصة في مجال preventative skin health قلادة مخصصة وتطبيقا مرافقا تم تصميمهما لتتبع معدلات التعرض لأشعة UVA و UVB في الوقت الفعلي وتسعى هذه القلادة التي تحمل اسم Gem إلى إحداث ثورة في تتبع التعرض للشمس تماما مثلما فعلت الساعات الذكية لعشاق تتبع خطوات المشي من خلال توفير بيانات مرئية وقابلة للتتبع توضح كمية أشعة الشمس التي يتعرض لها المستخدمون طوال اليوم وعلى غرار أنظمة تتبع النشاط أو النوم في الأجهزة القابلة للارتداء مثل ساعة Amazfit Active 2 يحتوي جهاز Gem على مستشعر دائري خاص مدمج بداخل هيكل مصنوع من مادة titanium وهو مخصص لقياس درجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية UV light ويقوم هذا المستشعر بحساب المدة الزمنية التي تتعرض فيها بشرتك لأشعة UVA و UVB حيث تتغلغل الأشعة الأولى في عمق الجلد مسببة الشيخوخة المبكرة والتجاعيد بينما تؤثر الثانية بشكل أساسي على الطبقات السطحية للبشرة مسببة حروق الشمس وتلف الحمض النووي المباشر وباقي المشاكل الصحية وباختصار يزيد كلاهما من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد ويتطلبان وقاية مستمرة

وتأتي القلادة مع بطارية مدمجة وقابلة لإعادة الشحن يمكنها العمل لمدة أسبوع كامل بشحنة واحدة كما أن المستشعر نفسه يأتي بتصميم splashproof مضاد لرذاذ الماء ويعتمد التطبيق المرافق المتاح للهواتف الذكية بنظامي Android و iOS على تحديد نوع بشرتك لتتبع مستويات التعرض لأشعة UV في الوقت الفعلي وتنبيهك بالموعد المناسب لإعادة وضع واقي الشمس أو تغطية الجسم أو الانتقال إلى مكان مظلل أفضل كما يقدم التطبيق أهدافا محددة لنسب فيتامين D وتوصيات بالملابس المناسبة بناء على مستويات UV الحالية بالإضافة إلى نصائح هامة للعناية بالبشرة بعد التعرض للشمس

ويبلغ سعر جهاز Gem حاليا 199 دولار وهو متوفر بلون فضي أو ذهبي وتم تصميمه خصيصا للنساء ولكن الشركة تخطط أيضا لطرح موديلات مخصصة للرجال والأطفال في المستقبل بالإضافة إلى توفير طرق وأساليب أخرى لارتداء المستشعر ومع ذلك سيكون من الأفضل للمشترين المهتمين الانتظار لمعرفة ما إذا كانت ادعاءات هذا الجهاز ستصمد أمام الاختبارات المستقلة من جهات خارجية لتوفير أعلى كفاءة تامة تخدم المنظومة المحدثة للأجهزة الذكية وبأعلى جودة ممكنة للمستعرضين