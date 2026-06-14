تكنولوجيا: شركة أسوس تطلق شاحنا جديدا واقتصاديا بقوة 100W وتصميم نحيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت اسوس شاحنها الجديد a-bean 100W المعتمد على تقنية GaN المتطورة في الأسواق الصينية ويأتي هذا الشاحن بسعر اقتصادي يبلغ 27 دولار تقريبا ويتميز الشاحن بامتلاكه لأربعة منافذ مختلفة مع تصميم نحيف وحجم صغير للغاية يسهل حمله في كل مكان ومن بين المنافذ الأربعة المتاحة يحتوي الشاحن على ثلاثة منافذ من نوع USB-C ومنفذ واحد من نوع USB-A ليوفر مرونة تامة للمستخدمين في شحن أجهزتهم المتنوعة بكل سهولة وسلاسة

وتسلط أسوس الضوء على قدرات الشاحن حيث يدعم المنفذ الأول C1 والمنفذ الثاني C2 الشحن السريع بقوة تصل إلى 100W كحد أقصى بينما يمكن للمنفذ الثالث C3 تقديم قوة شحن تصل إلى 20W في حين يقدم منفذ USB-A الوحيد طاقة شحن تصل إلى 22.5W وعند استخدام جميع المنافذ الأربعة في نفس الوقت سيعمل المنفذ C1 بقوة 45W والمنفذ C2 بقوة 30W بينما يتقاسم المنفذ C3 ومنفذ USB-A طاقة إجمالية تبلغ 20W مما يضمن شحن عدة أجهزة بكفاءة متوازنة في الخلفية

وتجعل هذه القدرات والمواصفات الخاصة بالطاقة بالإضافة إلى دعم العديد من بروتوكولات الشحن السريع العالمية مثل PD و QC و SCP و PPS من هذا الشاحن خيارا مثاليا وممتازا لمن يبحثون عن شاحن سفر متعدد الاستخدامات وبالرغم من أن قوة الشحن الإجمالية قد لا تكون كافية لتشغيل حواسب الجيمنج المحمولة الضخمة إلا أن دعم الشحن السريع بقوة 100W يجعله خيارا ممتازا وأكثر من كاف ومناسب جدا لأجهزة الألعاب المحمولة وحواسب الكف الذكية التي تتطلب طاقة مستقرة

وأشارت الشركة أيضا إلى مزايا السلامة المتقدمة المدمجة في شاحن a-bean 100W السريع بما في ذلك أنظمة الحماية الذكية ضد ارتفاع درجة الحرارة وحماية ضد التيار الزائد وحماية من الالتماس الكهربائي وقصر الدائرة وتقدم اسوس هذا المحول بثلاثة ألوان مختلفة وتتميز جميعها بمظهر أنيق وبسيط للغاية وحتى الآن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت اسوس ستطلق شاحن a-bean 100W في الأسواق العالمية ولكن بالنسبة للمهتمين بالحصول على بديل متاح فإن شاحن Ugreen Nexode 100W يقدم مجموعة مماثلة من المواصفات والمعروض حاليا بسعر 33.23 دولار لتوفير كفاءة تامة تلبي احتياجات المستخدمين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة الذكية وبأعلى جودة ممكنة للمستعرضين