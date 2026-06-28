تكنولوجيا: جهاز لوحي جديد يتفوق على iPad mini في كل شيء تقريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن المنافسة في فئة الأجهزة اللوحية المدمجة أصبحت أكثر شراسة، خاصة مع ظهور أجهزة جديدة تقدم مواصفات تتفوق على ما اعتاد المستخدمون رؤيته في هذه الفئة.

ومن بين هذه الأجهزة، يبرز Oppo Pad Mini الذي أظهر في أحدث المراجعات تفوقًا واضحًا على iPad mini في عدة جوانب رئيسية.

وعلى ما يبدو، يتميز Oppo Pad Mini بتصميم أكثر عصرية بفضل الحواف النحيفة، إذ تصل نسبة الشاشة إلى الواجهة إلى نحو 90%، مقارنة بـ77% فقط في iPad mini، ما يمنحه مظهرًا أكثر حداثة.

كما يأتي الجهاز بشاشة OLED توفر كثافة بكسلات أعلى، وتباينًا أفضل، وسطوعًا أقوى، إلى جانب معدل تحديث يبلغ 144 هرتز. وفي المقابل، لا يزال iPad mini يعتمد على شاشة IPS بمعدل تحديث 60 هرتز، فضلًا عن معاناته من ظاهرة “Jelly Scrolling” أثناء التمرير.

ويبدأ سعر Oppo Pad Mini من نحو 730 دولارًا، مع توفر إصدار بشاشة غير لامعة بسعر يقارب 930 دولارًا، ليأتي بسعر قريب من جهاز أبل.

ولا يقتصر التفوق على الشاشة فقط، إذ يقدم الجهاز أيضًا عمر بطارية أفضل بشكل ملحوظ، ما يجعله خيارًا أكثر جاذبية للراغبين في اقتناء جهاز لوحي صغير الحجم بمواصفات قوية، رغم أن إطلاقه رسميًا في الأسواق الأوروبية لا يزال غير متوقع.

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