تكنولوجيا: شاشة ذكية جديدة بقياس 5 بوصات تتحول إلى مركز متكامل للمنزل الذكي بسعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Elecrow شاشة لمس جديدة بقياس 5 بوصات تستهدف المطورين والهواة، إذ يمكن استخدامها كمركز للتحكم في المنزل الذكي أو في المشاريع الإلكترونية المختلفة، بسعر يبلغ نحو 30 دولارًا.

ولا تُعد الشاشة جهازًا جاهزًا للاستخدام مباشرة مثل الشاشات الذكية التجارية، إذ تتطلب برمجتها أولًا، لكنها تدعم منصة LVGL التي تُسهّل تصميم واجهات الاستخدام وتخصيصها.

وتأتي الشاشة بلوحة IPS بدقة 800 × 480 بكسل مع دعم اللمس السعوي، ما يسمح بعرض بيانات مثل درجات الحرارة وحالة الأجهزة الذكية، إضافة إلى التحكم بها بعد دمجها مع نظام المنزل الذكي.

كما يبلغ سطوع الشاشة 450 نتس، وهو ما يجعل استخدامها تحت أشعة الشمس المباشرة محدودًا، بينما تتحمل العمل في درجات حرارة تتراوح بين -30 و80 درجة مئوية.

وتعتمد الشاشة على معالج ESP32-S3، وتدعم الاتصال عبر Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز وBluetooth 5.0، كما تعمل بالطاقة عبر منفذ USB-C.

وتوفر أيضًا منافذ UART وSPI لتوصيل المستشعرات والملحقات المختلفة، إلى جانب دعم توصيل مكبرات الصوت، فيما يبلغ حجمها 137 × 84 × 13.75 ملم، وتُباع من دون هيكل خارجي.

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