تكنولوجيا: أسوس تطلق رسميا حاسوبها المحمول الجديد المخصص للألعاب TUF Gaming 16 عالميا بشاشة بمعدل 165 Hz وبطاقات رسومية بقدرة 85 W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت اسوس أخيرا تفاصيل ومعلومات إضافية حول أحدث حاسوب محمول مخصص للألعاب يأتي بمقاس 16 inch وللتوضيح كانت الشركة قد كشفت النقاب عن جهاز TUF Gaming 16 لعام 2026 الحالي في بداية شهر يونيو خلال فعاليات معرض Computex 2026 في مدينة تايبيه ليكون خليفة لإصدار TUF Gaming F16 السابق والمعروض حاليا بسعر 1099 دولار ويمكن القول إن الحاسوب المحمول لم يحظ بالانتباه الكافي وقتها للمستعرضين ويعود ذلك جزئيا إلى الهيمنة الكبيرة لمنظومة Nvidia RTX Spark الشهيرة في الأسواق

وفي البداية قدمت اسوس قلة من التكهنات والمواصفات الخاصة بالعتاد الداخلي والآن قامت الشركة بملء كافة التفاصيل عبر إدراج جهاز الألعاب المحمول على موقعها العالمي الرسمي وعلاوة على ذلك كشفت الشركة أن الجهاز سيتوفر عبر ثلاثة طرازات مختلفة تأتي جميعها مع بطارية بقدرة 63 Wh وتضم فتحات مزدوجة من نوع SODIMM ومساحة مخصصة لتركيب قرصين من فئة SSD وسيعمل حاسوب TUF Gaming 16 لعام 2026 بواسطة معالجات قوية من فئات Core i5-14450HX أو رقاقات Core i7-14650HX المتطورة مقترنة مع ذاكرة عشوائية بسعة 32 جيجا من فئة DDR5-5600 RAM للمستعرضين

وعلاوة على ذلك يضم الحاسوب بطاقات رسومية متميزة للأجهزة المحمولة من شركة Nvidia وتشمل طرازات GeForce RTX 5050 وأيضا RTX 5060 وكذلك RTX 5070 وتأتي هذه المعالجات الرسومية مع معدل طاقة TGP يبلغ 85 W لكل منها بما في ذلك طاقة إضافية تبلغ 15 W مدعومة بتقنية Dynamic Boost وتقوم هذه البطاقات الرسومية القوية بتشغيل شاشات عرض من نوع IPS تدعم إما معدل تحديث 144 Hz بدقة وضوح 1200p أو شاشات ممتازة بمعدل تفوق سريع يبلغ 165 Hz مع دقة عرض تصل إلى 1600p للمستعرضين لتوفير تجربة بصرية فائقة النقاء وعميقة للمستخدمين

وقامت اسوس أيضا بتضمين العديد من منافذ التوصيل المتنوعة حيث تشمل منفذ من نوع HDMI 2.1 FRL ومنفذ شبكة من فئة Ethernet واتصال متطور من نوع USB 3.2 Gen 2 Type C والذي يدعم وضع DisplayPort Alt Mode البديل ومع ذلك لا يمكن شحن الحاسب المحمول إلا من خلال موصل مستطيل الشكل يأتي بقدرة 150 W وللمقارنة قامت اسوس بوضع كل هذا العتاد التقني القوي داخل هيكل تبلغ أبعاده 357x259x19.4~26.9 mm ويصل وزنه إلى حوالي 2.2 kg ويحتوي على نظام تبريد متطور يحافظ على مستويات الضوضاء لتظل أقل من 40 dB عند تشغيل الجهاز بكامل طاقته القصوى ويمكن زيارة الموقع العالمي الرسمي للشركة للحصول على مزيد من التفاصيل