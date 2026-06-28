تكنولوجيا: ميتا تطلق قاعدة شحن جديدة لنظاراتها الذكية بسعر 59 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ميتا قاعدة شحن جديدة مخصصة لنظاراتها الذكية، لتوفر للمستخدمين وسيلة إضافية لشحن النظارات في المنزل أو مكان العمل، إلى جانب علبة الشحن التي تأتي مع معظم الطرازات.

وتأتي قاعدة الشحن بتصميم أسطواني مع هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ وقاعدة مطاطية، وتضم منفذ USB-C في الخلف، ما يعني أنها تحتاج إلى كابل USB-C ومحول طاقة خارجي للعمل.

ويبدأ شحن النظارة بمجرد وضعها على القاعدة، بينما يشير مصباح LED إلى حالة الشحن، إذ يضيء باللون البرتقالي أثناء الشحن ويتحول إلى الأخضر عند اكتماله.

وأكدت ميتا أن القاعدة تستطيع شحن النظارات حتى 50% خلال 20 دقيقة، بينما يستغرق الشحن الكامل ما يزيد قليلًا على ساعة، مع ضرورة طي الذراعين قبل وضع النظارة على قاعدة الشحن.

وتتوفر قاعدة الشحن الجديدة بسعر 59 دولارًا عبر متجر ميتا الرسمي ومتاجرها، وهي متوافقة مع عدد من نظارات Ray-Ban Meta وOakley Meta، إضافة إلى طرازات Meta Fury وMeta Adventurer وMeta Starfire، لكنها لا تدعم نظارتي Meta Ray-Ban Display وOakley Meta Vanguard.

وأشارت الشركة أيضًا إلى وجود قواعد شحن من شركات خارجية بأسعار أقل، إلا أنها تنصح المستخدمين بالتأكد من توافقها مع طراز النظارة قبل شرائها.

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