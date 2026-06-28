تكنولوجيا: فيفو تطلق هاتفها القابل للطي الفاخر الجديد Vivo X Fold6 ببطارية كبيرة تتفوق على الجميع وتؤكد إطلاقه عالميا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انضمت فيفو رسميا إلى الشركات التي تريد إطلاق هاتف جديد قابل للطي يفتح كالكتاب وكما كان متوقعا استبدلت الشركة هاتف X Fold5 الذي تم إصداره العام الماضي بالطراز الأحدث Vivo X Fold6 بدلا من تقديم نسخة تحمل اسم Pro مثل هاتف X Fold3 Pro السابق ويعتبر جهاز Vivo X Fold6 الجديد واحدا من الهواتف القليلة القابلة للطي التي تتجنب استخدام معالجات Qualcomm Snapdragon حيث يأتي الهاتف الآخر الوحيد الذي يتبع هذا النهج هو جهاز Pixel 10 Pro Fold والمعروض حاليا بسعر 1384 دولار

وزودت فيفو هاتفها الجديد Vivo X Fold6 بنسخة محدثة ومطورة من معالج Dimensity 9500 وفي هذه المرحلة لا تبدو التغييرات الدقيقة التي تم إجراؤها واضحة تماما حيث اكتفت فيفو بالإشارة إلى تحسين وحدة المعالجة العصبية NPU ومع ذلك تشير اختبارات الأداء إلى أن هذه الشريحة ستجعل هاتف Vivo X Fold6 يتفوق بسهولة واضحة على هاتف Pixel 10 Pro Fold بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يضاهي الهاتف الجديد أداء أجهزة Magic V6 و Find N6 بينما سيتفوق بجداره على هواتف Razr Fold وأيضا Galaxy Z Fold7 في الأسواق

ويأتي الهاتف مع بطارية ضخمة بسعة 7000 mAh تدعم تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 40 W والشحن السلكي السريع بقدرة 80 W بالاضافة الي ذلك يمتلك هاتف Vivo X Fold6 منظومة كاميرات قوية تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 MP بفتحة عدسة تبلغ f 1.68 وبمستشعر مقاس 1 على 1.4 inch من نوع Samsung ISOCELL HPB مع طبقة طلاء Zeiss T المتميزة وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 MP بفتحة عدسة تبلغ f 2.05 وبمستشعر مقاس 1 على 2.76 inch من فئة Samsung ISOCELL JN1 ببعد بؤري يعادل 16 mm بجانب كاميرا تقريب تليفوتوغرافي بدقة 50 MP بفتحة عدسة تبلغ f 2.57 وبمستشعر مقاس 1 على 1.95 inch ببعد بؤري يعادل 70 mm وتدعم التقريب البصري بمعدل 3x بمستشعر Sony LYT 602 وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 20 MP بفتحة عدسة تبلغ f 2.4 وبمستشعر مقاس 1 على 3.6 inch ببعد بؤري يعادل 16 mm للمستعرضين

ويدعم هاتف Vivo X Fold6 أيضا ملحق تمديد التقريب التليفوتوغرافي Telephoto Extender Gen 2 ونتيجة لذلك يقال إن الهاتف القابل للطي يمكنه تغطية بعد بؤري يعادل ما يصل إلى 200 mm ومع ذلك فإن تركيب هذا الملحق يضيف وزنا يبلغ 153 g إلى الوزن الرسمي للهاتف البالغ 228 g أو 235 g بحسب التصميم وتدعي شركة فيفو أن سماكة هاتف Vivo X Fold6 تبلغ 9.4 mm أو تصل إلى 9.9 mm للنسخة الزرقاء التي تأتي مع خلفية زجاجية مضافة ويضم الهاتف شاشة غطاء خارجية بمقاس 6.51 inch من نوع AMOLED مدمجة داخل هيكل بأبعاد 157.16×74.26 mm وتدعم الشاشة المصنعة من شركة BOE مستويات سطوع تصل في ذروتها إلى 5000 nits ودقة عرض تبلغ 2528×1120 pixels بكثافة تبلغ 424 PPI ومعدل تحديث 120 Hz وعند فتح الهاتف تظهر الشاشة الداخلية القابلة للطي بمقاس 8.02 inch بنفس كثافة البكسلات وذروة السطوع ومعدل التحديث لتوفير كفاءة بصرية عالية للمستعرضين

ويبدأ سعر هاتف Vivo X Fold6 في الأسواق الصينية 1175 دولار للنسخة التي تأتي مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا ومساحة تخزين داخلية بحجم 256 GB ويرتفع السعر بمقدار 1616 دولار للنسخة المجهزة بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا ومساحة تخزين بحجم 1 TB وتبيع الشركة أيضا إصدارا محدودا باللون الأسود الذهبي بسعر يبلغ 1660 دولار مع نفس السعة القصوى للذاكرة والتخزين لتلبية تطلعات المستخدمين

ويمكن للمستخدمين شراء ملحق ممدد التقريب بشكل مستقل بسعر يبلغ 147 دولار أو الحصول عليه كجزء من حزمة التصوير الاحترافية Professional Imaging Suite والتي يبدأ سعرها من 1764 دولار وأكدت فيفو أن هاتفها الرائد Vivo X Fold6 سيحصل على إطلاق عالمي واسع في وقت لاحق من هذا العام الحالي على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة ومواعيد التوفر في بقية الدول لا تزال غير معروفة حتى الآن