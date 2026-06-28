تكنولوجيا: هاتف Google Pixel 10a يقدم تحسينات محدودة لا ترقى إلى مستوى التوقعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم Google Pixel 10a تجربة متوازنة في الفئة المتوسطة، لكنه يكتفي بتحسينات محدودة مقارنة بالجيل السابق، ما يجعله أقل إثارة للاهتمام عند إطلاقه بالسعر الرسمي.

ويتميز الهاتف بجودة تصنيع مرتفعة مع تصميم مسطح من الخلف من دون بروز للكاميرا، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، ودعم الشحن اللاسلكي، فضلًا عن منفذ USB 3.2 الذي يدعم إخراج الصورة ووضع سطح المكتب، وهي مزايا نادرة في هذه الفئة.

ويضم الهاتف شاشة OLED بقياس 6.3 بوصة توفر سطوعًا أعلى من الإصدار السابق، إلى جانب دقة جيدة في عرض الألوان، إلا أن جوجل لا تزال تعتمد على تقنية PWM منخفضة التردد للتحكم في السطوع، وهو ما قد يسبب إزعاجًا لبعض المستخدمين.

ويعمل الهاتف بمعالج Tensor G4 الذي يقدم أداءً سلسًا، لكنه لا يمثل قفزة حقيقية مقارنة بـPixel 9a، كما أن الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجابايت وسعة التخزين الأساسية البالغة 128 جيجابايت قد تبدوان متواضعتين، خاصة مع وعد جوجل بتوفير تحديثات لمدة سبع سنوات.

وتلتقط الكاميرا الرئيسية صورًا جيدة في الإضاءة النهارية والمنخفضة، بينما يقدم مستشعر التصوير الواسع أداءً أقل، ولا يزال الهاتف يفتقر إلى كاميرا مقربة، في حين يظل التقريب الرقمي حتى 8 مرات محدودًا من حيث الجودة.

ويأتي الهاتف ببطارية سعة 5100 مللي أمبير توفر عمر استخدام جيدًا، مع سرعة شحن أعلى قليلًا من الجيل السابق، بينما تقتصر أبرز الإضافات الجديدة على زجاج حماية أكثر متانة، ودعم الاتصال بالأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وبعض التحسينات البسيطة الأخرى.

ورغم أن الهاتف يبدو مرتفع السعر عند إطلاقه، فإن انخفاض سعره لاحقًا، خاصة مع توفر نسخة 256 جيجابايت بأقل من 450 يورو، يجعله خيارًا يستحق النظر في الفئة المتوسطة.

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