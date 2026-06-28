تكنولوجيا: أسوس تطلق رسميا حاسوبها المكتبي المصغر الجديد المخصص للألعاب ROG NUC 16 Edition 20 بذاكرة تصل إلى 128 جيجا وبطاقة رسومية من فئة RTX 5090

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت اسوس بهدوء في بيع نسخة جديدة من حاسوبها المكتبي المصغر ROG NUC على المستوى الدولي وللتذكير كانت الشركة قد أكدت الأسعار العالمية لجهاز ROG NUC 16 في بداية شهر يونيو الحالي حيث يتوفر الآن بسعر $3799 مع بطاقة رسومية مخصصة للأجهزة المحمولة من نوع GeForce RTX 5080 ليحل هذا الجهاز مباشرة محل إصدار ROG NUC لعام 2025 السابق والمعروض حاليا بسعر 3995 دولار وقامت اسوس بتعزيز تشكيلتها عبر تقديم إصدار خاص يحمل اسم Edition 20 والذي تم إطلاقه رسميا خلال فعاليات معرض Computex 2026 ويتم بيع حاسوب ROG NUC 16 Edition 20 حاليا في أسواق الصين والولايات المتحدة مع توفره بشكل أكبر في السوق الصينية مقارنة بالأمريكية ومع ذلك قامت اسوس بإدراج هذا الحاسوب المصغر ذو الإصدار المحدود في أسواق أخرى أيضا مثل منطقة اليورو والمملكة المتحدة للمستعرضين

ويتميز إصدار Edition 20 عن جهاز ROG NUC 16 العادي بقدومه مع تصميم شفاف فريد تكمله لمسات باللون الذهبي الجذاب وبالإضافة إلى ذلك قامت اسوس باستبدال البطاقة الرسومية لتعتمد على GeForce RTX 5090 بدلا من رقاقة RTX 5080 ووفقا لاختبارات الأداء فإن هذا التغيير من شأنه أن يمنح نسخة الإصدار الخاص تحسينا في الأداء بنسبة تقارب 18% في الألعاب مع توفير سعة تفوق بمقدار 8 GB من ذاكرة الفيديو من فئة VRAM مقارنة ببطاقة RTX 5080

ولسوء الحظ يأتي هذا التحسين الكبير في الأداء مع زيادة هائلة في السعر مقارنة بجهاز ROG NUC 16 العادي وعلى الرغم من أن ذلك الحاسوب المصغر كان باهظ الثمن بالفعل فإن إصدار Edition 20 يبدأ من سعر 5999 دولار مع معالج متطور من فئة Core Ultra 9 290HX Plus وذاكرة عشوائية بسعة 64 جيجا وقرص تخزين بحجم 2 TB من نوع PCIe 5.0 SSD وبعبارة أخرى يعتبر هذا الإصدار أغلى بنسبة 57% وبفارق يبلغ $2200 مقارنة بأرخص طراز من أجهزة ROG NUC 16 للمستعرضين

وفي الوقت نفسه تبلغ تكلفة نفس هذا التكوين لإصدار Edition 20 حوالي 6469 دولار في الأسواق الصينية وبشكل بديل تبيع اسوس نسخة أخرى تأتي مع ذاكرة عشوائية ضخمة بسعة 128 جيجا وبسعر يبلغ 7645 دولار ولم يتم إدراج هذه النسخة الخارقة بعد على مواقع الويب الرسمية الأخرى لشركة حتى الآن