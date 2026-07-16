تكنولوجيا: شاومي تطلق جهازها الجديد Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen عالميا بنظام Google TV وتقنية Dolby Audio

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي أخيرا أحدث أجهزة البث الخاصة بها Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen عالميا حيث تمت إضافته إلى موقعها العالمي في مارس ثم وصل إلى بولندا في بداية يونيو والآن هبط الجهاز في أسواق متعددة أخرى بما في ذلك دول اخري

وبإيجاز ينافس جهاز Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen جهاز Amazon Fire TV Stick HD والمعروض حاليا بسعر 19.99 دولار وللتوضيح يعمل جهاز Fire TV Stick HD بنظام التشغيل Fire OS بدلا من نظام التشغيل الأحدث Vega OS وفي المقابل تقوم شاومي بتثبيت نظام Google TV مسبقا على جهازها وهو ما يوفر إمكانية الوصول إلى أكثر من 10000 تطبيق وبشكل افتراضي يحتوي جهاز TV Stick HD 2nd Gen على تطبيقات شهيرة مضافة بالفعل إلى مساحة التخزين المدمجة التي تبلغ 8 GB بما في ذلك تطبيقات Amazon Prime Video و Netflix و YouTube

بالإضافة إلى ذلك يحتوي جهاز TV Stick HD 2nd Gen على أربعة أنوية معالج من نوع ARM Cortex-A55 CPU cores وبطاقة رسوميات Mali-G31 MP2 GPU وذاكرة عشوائية بسعة 1 GB من نوع DDR4 RAM ويوجد منفذ من نوع Micro USB في الجزء السفلي من الهيكل الذي يأتي بأبعاد 107.4x 30 x 14 mm مع منفذ HDMI كامل الحجم في المقدمة يتيح العرض بدقة تصل إلى 1080p ومعدل تحديث 60 Hz وعلاوة على ذلك يتوافق جهاز TV Stick HD 2nd Gen مع تقنيات Dolby Audio و DTS X و DTS HD بالإضافة إلى تقنية Bluetooth 5.0 وشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق بتردد 2.4 GHz أو 5 GHz

وتطلب شاومي أسعارا تبلغ 53 دولار وتشحن شاومي جهاز تحكم عن بعد يدعم التحكم الصوتي voice controls في جميع الأسواق