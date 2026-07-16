تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad P16s Gen 5 عالميا بشاشة VRR OLED بمعدل تحديث 120 Hz وذاكرة 96 GB LPCAMM2 RAM

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو الآن طراز Gen 5 عالميا وهو متاح بالفعل في اوروبا بعد ظهوره لأول مرة في شهر مارس 2026 ويستبدل جهاز ThinkPad P16s Gen 5 منصتي AMD Krackan Point و Strix Point بمنصة Gorgon Point الأحدث ولكن المشابهة لها

وتحديدا تقدم لينوفو جهازها الجديد ThinkPad P16s مع معالج يصل إلى Ryzen AI 9 HX Pro 470 كما يمكن تكوين الحاسوب المحمول بمقاس 16 inch بذاكرة عشوائية تصل إلى 96 GB من نوع LPCAMM2 RAM وقرص تخزين بسعة 2 TB من نوع PCIe Gen 5 SSD وبطارية بقدرة 90 Wh تدعم الشحن بقوة 140 W ويمكن أيضا اختيار بطاقة رسوميات للمحمول تصل إلى Nvidia RTX Pro 2000 Blackwell عند الشراء وتأتي البطاقة مع 3328 من نوى CUDA cores وذاكرة رسوميات بسعة 8 GB من نوع VRAM ونطاق ترددي للذاكرة يبلغ 384 GB لكل ثانية وتتلاءم كل هذه المكونات داخل هيكل يزن 1.75 kg ويأتي بأبعاد 357.9 x 247.9 x 11.45 إلى 18.15 mm

وتبدأ الأسعار من 5299 دولار في امريكا مقارنة بسعر 18024 HKD أي ما يعادل حوالي 2299 دولار في هونج كونج ويعود هذا التفاوت في الغالب إلى أن لينوفو تبيع طرازا مسبق التكوين فقط في سوق امريكا بذاكرة 64 GB من نوع LPCAMM2 RAM ومساحة تخزين 2 TB من نوع PCIe Gen 5 وبطارية بقدرة 90 Wh وبطاقة رسوميات للمحمول من نوع RTX Pro 1000 Blackwell وبالإضافة إلى ذلك يتميز هذا التكوين بمعالج Ryzen AI 7 Pro 450 وشاشة VRR OLED بمعدل تحديث يتراوح بين 30 إلى 120 Hz وبدقة تبلغ 2880x 1800 pixels ومستوى سطوع أقصى يصل إلى 500 nits

وفي الوقت نفسه يبدأ نفس الحاسوب المحمول بمكونات أقل تشمل شاشة من نوع 1200p IPS بمعدل سطوع أقصى يبلغ 400 nits وتغطية لنطاق ألوان NTSC بنسبة 45% ومعدل تحديث 60 Hz وعلاوة على ذلك يأتي الطراز الأساسي لجهاز ThinkPad P16s Gen 5 AMD بمعالج Ryzen AI 5 Pro 440 وذاكرة 16 GB من نوع LPCAMM2 وقرص تخزين بسعة 512 GB من نوع PCIe Gen 4 SSD وبطارية بقدرة 60 Wh تدعم الشحن بقوة 100 W