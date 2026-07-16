تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبا محمولا نحيفا جديدا بعمر بطارية يصل إلى 34 ساعة وشاشة بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو إصدار LCD من جهاز Xiaoxin Air 14 في الصين ومقارنة بمتغير OLED فإن الاختلاف الرئيسي هو عمر البطارية المقدر حيث تم تصنيف الطراز الأحدث ليعمل لمدة تصل إلى 34 ساعة من وقت التشغيل بدلا من 19 ساعة وهو أمر غريب بعض الشيء لأنه لا يحتوي على بطارية أكبر وتحديدا يحتوي الجهاز على نفس البطارية بسعة 65Wh الموجودة داخل متغير OLED للحاسوب المحمول وبالتأكيد ينبغي أن يكون لشاشة LCD معدل استهلاك طاقة أقل من الشاشة الأخرى وكما تذكر لينوفو فإن جهاز Xiaoxin Air 14 الأحدث يأتي مع شاشة بمقاس 14 inch وبدقة تبلغ 2560×1600 pixels ومعدل تحديث 120Hz ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 91.2%

وتمتاز شاشة LCD هذه بمعدل سطوع أقصى يبلغ 400 nits في حين أن متغير OLED يأتي بمعدل سطوع يبلغ 1100 nits ولا يحتوي المتغير غير المزود بشاشة OLED على أي شهادة HDR ولا حتى شهادة الفئة الاقتصادية DisplayHDR 400 وعلى الجانب الإيجابي تأتي الشاشة مع طبقة مضادة للتوهج anti glare مما يحسن من تجربة المشاهدة وتظل المواصفات الأخرى للحاسوب المحمول متطابقة تقريبا مع متغير OLED ويشمل ذلك التصميم النحيف والخفيف وتوضح لينوفو أن سمك الهيكل يبلغ 12.9mm ويزن 1.14kg أو 2.51lbs

ويعمل الجهاز بواسطة سلسلة معالجات Intel Core Ultra 200V مع وجود خيارين هما Core Ultra 5 226V و Ultra 7 256V وكلاهما مدمج مع ذاكرة عشوائية بسعة 16GB من نوع LPDDR5X RAM ولكن تقدم لينوفو في البداية التكوين الأول للحاسوب المحمول والذي يأتي مع قرص تخزين بسعة 512GB SSD ويمكن ترقية التخزين ولكن الذاكرة ملحومة باللوحة الأم

أما بالنسبة للسعر يتوفر تكوين معالج Core Ultra 5 226V في الصين بسعر 929 دولار ولا توجد معلومات عن التوفر العالمي بعد ولكن قد يتم إطلاقه دوليا تحت العلامة التجارية IdeaPad Slim