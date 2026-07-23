«الصحة العالمية» تدعو لإدراج الأمن السيبراني ركيزة للطوارئ الصحية

مواجهة التهديدات المتسارعة

تحديات استثنائية

تطور متسارع

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية إلى إدراج الأمن السيبراني ركيزةً أساسيةً للتأهب للطوارئ الصحية، محذرةً من أن الهجمات الإلكترونية لم تعد مجرد تحدٍ تقني، بل باتت تهدد سلامة المرضى واستمرارية الخدمات المنقذة للحياة.جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقتها المديرة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي، خلال ندوة إلكترونية متخصصة.ورحبت بلخي بممثلي وزارات الصحة والمؤسسات الحكومية والمنظمات الشريكة من مختلف أنحاء الإقليم لمناقشة هذا التهديد المتصاعد.وأشارت المديرة الإقليمية إلى مشاركة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات عادل درويش وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مؤكدة أن هذا الحضور يجسد أهمية تكامل جهود قطاعات الصحة والتكنولوجيا وإنفاذ القانون لمواجهة التهديدات المتسارعة.وأوضحت بلخي أن التكنولوجيا الرقمية أحدثت تحولاً في منظومة الرعاية الصحية، لتصبح السجلات الإلكترونية والتطبيب عن بُعد وتقنيات الذكاء الاصطناعي ركائز أساسية، واستدركت مبينة أن هذا التحول أوجد في الوقت ذاته مواطن ضعف تستوجب تعزيز منظومات الحماية الإلكترونية.وأكدت أن استهداف المستشفيات قد يؤدي إلى تأخير تقديم العلاج المنقذ للحياة وتعطيل خدمات الطوارئ بالكامل، لافتة إلى أن هذه الهجمات تعرض البيانات الصحية الحساسة للمرضى للخطر، مما يقوض ثقة المجتمع في المؤسسات الصحية.وأضافت أن إقليم شرق المتوسط يواجه تحديات استثنائية، لتعامله مع النزاعات والطوارئ الإنسانية وحالات النزوح وسط شح الموارد، مشيرة أن هذه الظروف تجعل المؤسسات الصحية الإقليمية أكثر عرضة للتهديدات والهجمات السيبرانية خلال سعيها لتطوير أنظمتها الرقمية.وشددت بلخي على أن الاستثمار في الأمن السيبراني يمثل في جوهره استثماراً لتقديم خدمات صحية أكثر أماناً واعتمادية، مبينة أن دور المنظمة يمتد لجمع السلطات الوطنية وهيئات الاتصالات وأجهزة إنفاذ القانون لبناء استجابة متكاملة للحماية.واعتبرت الشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نموذجاً حيوياً للتعاون الدولي، موضحة أن هذه الشراكات تدمج بين وضع معايير التقنيات الرقمية ومكافحة الجرائم السيبرانية ودعم الأطر القانونية.وبيّنت المديرة الإقليمية أن التطور المتسارع للتهديدات يتطلب خطوات استباقية تستلزم التزاماً سياسياً مستداماً وحوكمة فاعلة، داعية إلى الاستثمار في تنمية قدرات القوى العاملة وبناء شراكات تتجاوز حدود القطاعات والدول لضمان الصمود.وأعربت عن أملها في أن تسهم الندوة بوضع فرص لتقديم الدعم الفني المنسق للدول الأعضاء وبناء جسور التواصل بين الخبراء.واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة بقاء الابتكار الرقمي قوة دافعة لتحسين الرعاية دون المساس بالأمن الصحي وسلامة المرضى.