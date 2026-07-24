سلاح أسطوري.. Total War تكشف عن وحش المعارك

قوة مدمرة

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 11:56 مساءً كتب شريف احمد - كشف استوديو Creative Assembly عن عرض جديد لأسلوب اللعب في Total War: Warhammer 40,000، استعرض خلاله معركة كاملة، كما أكد أن اللعبة ستضم أكبر وحدة قتالية ظهرت في تاريخ سلسلة Total War.وسلط البث المباشر الضوء على عدد من آليات اللعب، من بينها بطاقات الوحدات، وأنظمة إطلاق النار، وآليات القمع والالتفاف، إلى جانب المعدات العسكرية، إلا أن الحدث الأبرز كان الظهور الأول لآلة الحرب العملاقة Stompa التابعة لفصيل Orks.وقال ديفيد بيتري، مسؤول تصميم المعارك في المشروع: "كان هدفنا تقديم أكبر وحدة يمكن إضافتها إلى لعبة من سلسلة Total War، وسيكون Stompa أكبر وحدة شهدتها السلسلة حتى الآن، ومع ذلك لا نستبعد إمكانية تقديم وحدات أضخم في المستقبل".ويعد Stompa من أضخم الآلات الحربية التي ابتكرها Orks، إذ يجمع بين دور الحصن المتحرك ومنصة الأسلحة الثقيلة، فضلا عن امتلاكه مخلبا عملاقا مخصصا للاشتباكات القريبة.ويتولى تشغيله عدد من أفراد Orks، بينما يساندهم عشرات من Grots المسؤولين عن أعمال الصيانة والدعم أثناء المعارك.وصُمم Stompa لاختراق خطوط القتال وسحق كل ما يعترض طريقه، ما يجعله قوة مدمرة قادرة على مواجهة الدبابات والوحدات المدرعة الثقيلة بفعالية كبيرة.