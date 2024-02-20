اكتشف 3 اختلافات بين صورة المعلمة في الفصل خلال 19 ثانية

الرياض - أميرة القحطاني - أصحاب قوة الملاحظة والتركيز هم من يمكنهم اكتشاف الاختلافات في الوقت المحدد، حيث نقدم لغز جديد من الغاز البحث عن الاختلافات بين الصورتين، التي تتطلب تركيز عالي وقوة ملاحظة، مما يساعد على تحسين الصحة العقلية والتركيز لدى الصغار والكبار، حيث تحفز هذه الألعاب الدماغ على التركيز على التفاصيل الدقيقة والبحث عن الاختلافات بين الصورتين، فهيا اختبر مهاراتك وحاول اكتشف الاختلافات خلال الوقت المحدد.

أوجد ثلاث اختلافات بين الصورتين

يتضمن لغز اليوم صورتين لمعلمة داخل الفصل، وتبدو الصورتين متطابقتين، لكنها تحتوي على عدة اختلافات دقيقة وصعبة، تتطلب قوة ملاحظة وتركيز ممتاز حتى تتمكن من الوصول إلى الاختلافات بين الصورتين، خلال 19 ثانية، فهي تتطلب تذكر التفاصيل الدقيقة في الصورة الأولى لمقارنتها بالصورة الثانية، مما يحسن الذاكرة البصرية، هيا وقتك يبدأ الآن.

حاول حل المزيد من الألغاز الرائعة:

إجابة اللغز:

تهانينا لمن تمكن من اكتشاف الاختلافات في الوقت المحدد، وإذا لم تتمكن من اكتشاف الاختلافات، سنوضحها بالصورة التالية:

والآن أخبرنا في التعليقات هل كان اللغز ممتع؟ هل اكتشفت جميع الاختلافات؟