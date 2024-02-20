كارفور عامل معاك الصح .. تخفيضات استثنائية على الثلاجات والأدوات المنزلية والشاشات حتى 50%

الرياض - أميرة القحطاني - أطلقت سلسلة كارفور التجارية باقة جديدة من التخفيضات على الثلاجات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والشاشات، بالإضافة إلى سلع رمضان بخصومات تصل إلى 50% ، وذلك استعداداً لدخول شهر رمضان الكريم، والذي لا تفصلنا عنه سوى أيام معدودة، حيث تبدأ معظم الأسر في مصر، شراء كافة احتياجات من سلع وأصناف رمضان بداية من شهر شعبان، خاصة وإذا كانت هذه العروض تتمتع بخصومات قياسية، وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال تصفح مجلة العروض في الأسفل.

تسوق من عروض كارفور الخرافية حتى 27 فبراير الجاري

تعد فروع كارفور في مصر من أكثر الفروع التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأسر المصرية، وذلك لعلمهم الشديد بما تتمتع به العروض من خصومات وتخفيضات لا مثيل لها، إذا ما قورنت بأسعار مثيلاتها في الأسواق، حيث تصل نسبة التخفيضات والخصومات على بعض الأصناف إلى نحو 50%، وفي بعض الأصناف تصل هذه النسبة إلى ما يزيد عن ذلك، ويمكن التعرف على ما جاء في مجلة عروض كارفور من خلال تصفح مجلة العروض التالية:-





وبالنظر إلى مجلة العروض السابقة، نجد أن أسعار بعض الأصناف تصل كالتالي :-

الصنف السعر قبل الخصم السعر بعد الخصم ثلاجة فريش 397 لتر نوفرست ضمان عشر سنوات 29999 جنيه 27999 جنيه ثلاجة يونيون إير 420 لتر نوفرست ضمان 10 سنوات 29999 جنيه 27499 جنيه ثلاجة فريش 471 لتر نوفرست ضمان 10 سنوات 40999 جنيه 37899 جنيه غسالة زانوسي 8 كيلو سليفر 1200 لفة ضمان 5 سنوات 19999 جنيه 17999 جنيه غسالة أطباق ميديا سيفر 23999 جنيه 21999 جنيه بوتوجاز 60×60 4 عيون ضمان 5 سنوات 5999 جنيه 5499 جنيه بوتوجاز يونيون إير 60×90 11599 جنيه 10749 جنيه

كما تتضمن مجلة العروض السابقة عدد من الأصناف الأخرى، بخصومات قياسية خاصة سلع واصناف شهر رمضان المبارك، كما أن الأدوات المنزلية أسعارها ولا في الخيال بسبب الخصومات والتخفيضات المفروضة عليها، أيضاً تتضمن مجلة العروض أصناف متنوعة من الشاشات وبأحجام مختلفة.

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