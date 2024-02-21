الرياض - أميرة القحطاني - كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن التطورات الأخيرة في قضية محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد زيادة مجلس إدارة النادي الأحمر لمقر النادي الأبيض أول أمس الإثنين.

وقد أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارًا بتغريم كهربا بمبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد، بسبب فسخ اللاعب لتعاقده مع الزمالك بصورة غير قانونية في عام 2019، وحتى الآن لم يتم سداد المبلغ المستحق للزمالك.

موقف نادي الزمالك من أزمة كهربا بعد زيارة مجلس إدارة الأهلي

وأكد المندوه خلال تصريحاته لبرنامج “بلس 90” الذي يُبث على قناة “النهار”، أن قضية كهربا تتم التعامل معها بسرية بعض الشيء، وأن كل ما يتم تداوله حول الملف غير صحيح تمامًا.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الزمالك مصمم على استلام المستحقات بالكامل وفقًا لقرار المحكمة الرياضية، وأنهم لن يتنازلوا عنها مطلقًا وسيسعون لاستلامها بالدولار.

وأضاف أنه يعتقد أن الأمور ستحل بين الناديين في ظل الاستقرار الموجود حاليًا والمشهد الأخلاقي الجيد، وأن الأهلي ليس طرفًا مباشرًا في هذه القضية.

وعن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي للزمالك، أكد أنهم لم يتحدثوا عن قضية كهربا خلال الزيارة، وأعرب عن أمنيته بأن يسود الاستقرار في نادي الزمالك لفترات طويلة، لأنه لا يوجد تحقيق إنجازات دون وجود الاستقرار.

وأشار إلى أن المجموعة الحالية تعمل في ظروف صعبة. وأوضح أنه تمت دعوة الزمالك للزيارة الأهلي وسيتم استجابتها وفقًا للاتفاق بين الجانبين في وقت قريب، ولكنها لن تكون قبل نهائي كأس مصر.

وأكمل بأن المستحقات المالية للاعبين من الموسم الماضي تم صرفها بالكامل، وأنهم يقومون حاليًا بتجهيز بعض المستحقات الحالية وسيتم صرفها خلال أيام قليلة.