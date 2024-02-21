تسريب ميزات كاميرا الهاتف vivo V30 Pro وحش السعر والأداء

الرياض - أميرة القحطاني - تواصل شركة vivo التي تقوم بأعمال مكثفة مؤخرًا، توسيع نطاق منتجاتها، وفي هذا السياق، ستقدم الشركة قريبًا طراز vivo V30 Pro، وقد ظهرت تفاصيل جديدة حول هذا الهاتف الذكي الذي يُنتظر بفارغ الصبر، إليكم ميزات كاميرا الهاتف ، وبعض الميزات الاخرى الرئيسية.

ميزات كاميرا vivo V30 Pro (متوقعة)

تم الإعلان مؤخرًا عن إطلاق طراز V30 Pro من فيفو وذلك في 28 فبراير، ومع بدء العد التنازلي، يتزايد الفضول حول الهاتف الذكي، ومؤخرًا تم تسريب ميزات الكاميرا الخاصة بالطراز.

وفقًا للمعلومات التي ظهرت مؤخرًا، سيكون لدى الهاتف الذكي vivo V30 Pro ثلاث كاميرات في الخلف، ستكون هناك الكاميرا الرئيسية، وكاميرا البورتريه، وكاميرا ذات الزاوية الواسعة على التوالي، وبينما ستكون الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony IMX920، ستحتوي كاميرا البورتريه على مستشعر Sony IMX816، ولا توجد معلومات متاحة حول الكاميرا الثالثة.

سيحتوي الجزء الأمامي على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي (AF)، هذه كل التفاصيل المتاحة حول الكاميرات.

بعض الميزات الرئيسية المسربة

ووفقًا للمعلومات التي تم تسريبها سابقًا: