تحميل فورت نايت للجوال: شرح شامل لجميع التفاصيل

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد لعبة فورت نايت “Fortnite” من أشهر ألعاب القتال والصراع من أجل البقاء على قيد الحياة، حيث يجتمع 100 لاعب في جزيرة مهجورة ويجب على كل لاعب أن يجمع الأسلحة والمستلزمات ويبني قلاعاً من أجل البقاء على قيد الحياة والفوز باللعبة.

ما هي لعبة فورت نايت؟

لعبة Fortnite هي لعبة قتال استراتيجية من تصميم شركة Epic games، حيث يقوم 99 لاعب آخر من حول العالم بالمشاركة في مغامرة على خريطة واحدة، يجب على اللاعبين جمع الأسلحة والمستلزمات وبناء الحصون والقلاع من أجل البقاء على قيد الحياة.

تجربة اللعب داخل لعبة فورت نايت

تحتوي لعبة Fortnite على 3 أطوار:

المود الأول “SOLO”: يلعب اللاعب بشكل فردي.

يلعب اللاعب بشكل فردي. المود الثاني “DUOS”: يلعب اللاعب ضمن فريق مكون من لاعبين.

يلعب اللاعب ضمن فريق مكون من لاعبين. المود الثالث “SQUADS”: يلعب اللاعب ضمن فريق مكون من 4 لاعبين.

قبل دخول اللاعب إلى الجزيرة المهجورة، يتم نقله إلى مساحة كبيرة مع اللاعبين الآخرين للتدرب على استخدام الأسلحة.

العاصفة المميتة في لعبة فورت نايت

العاصفة المميتة هي جزء من اللعبة، حيث تقوم بخفض مستوى الدم لديك حتى تفقد الحياة داخلها، يجب على اللاعب تجنب العاصفة من خلال اتباع الإرشادات في الخريطة والرسائل الإرشادية.

متطلبات تشغيل لعبة Fortnite على الهاتف

نظام تشغيل الأندرويد 10 أو أعلى.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4 جيجابايت فما فوق.

كيفية تحميل فورت نايت على الهاتف:

زيارة موقع Epic games الإلكتروني.

الإلكتروني. البحث في جوجل عن “تحميل لعبة Fortnite”.

الخاتمة:

تُعد لعبة فورت نايت من أفضل ألعاب القتال والصراع من أجل البقاء على قيد الحياة، تأكد من أن هاتفك يدعم متطلبات تشغيل اللعبة قبل تحميلها.