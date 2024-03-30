وظائف خالية بسلسلة صيدليات حفني فارما جروب “HPG” لا يشترط مؤهل

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن صيدليات حفني فارما جروب HPG من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة للعمل فورًا بفروع التجمع الخامس ووسط البلد والمعادي، برواتب مجزية وعمولات، ونستعرض الآن الوظائف وكيفية التقديم عليها:

وظائف سلسلة صيدليات HPG

مطلوب مندوبين توصيل “دليفري”.

الشروط والمزايا

أعلنت الشركة انه لا يشترط مؤهل، ولا خبرة، للتقديم على الوظائف، ويشترط ان لا يزيد السن عن 40 سنة، وان يمتلك المتقدم موتوسيكل.

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وتقدم الشركة رواتب مجزية وعمولات لكل أوردر، والعمل 8 ساعات يوميًا واجازات أسبوعية، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي “وظائف صيدليات HPG” عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة.