تطبيق واتساب يعيد ترتيب موضع شريط التنقل لهواتف أندرويد

الرياض - أميرة القحطاني - أصدر تطبيق واتساب الشهير تحديثًا جديدًا لمستخدمي أندرويد، يقدم التحديث شريط تنقل معاد تصميمه أسفل الشاشة، ليحل محل الموضع السابق أعلى الشاشة، حيث أعلنت الشركة عن التحديث الأحدث من خلال منشور على تويتر twitter تقول الشركة فيه: أنهم قاموا “بنقل بعض الأشياء لتسهيل الوصول إلى ما تحتاجه وقت الحاجة”.

موضع شريط التنقل الجديد في تطبيق واتساب

مع التصميم الجديد، سيظل المستخدمون يرون علامات تبويب للمجتمعات والمحادثات والحالة والمكالمات، ولكن تم الآن إعادة ترتيب الترتيب، بالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة تسمية علامة تبويب “الحالة” إلى “التحديثات”، والآن، تتميز جميع علامات التبويب الأربعة برموز مخصصة لتسهيل التعرف عليها، بينما لم يكن يعرض سابقًا سوى علامة تبويب المجتمعات رمزًا، كما تغير نظام الألوان من شريط تنقل أخضر إلى شريط أبيض.

يضع الموضع السفلي شريط التنقل بالقرب من إبهام المستخدم، مما يقلل من الحاجة إلى التمدد عبر شاشات الهاتف الأكبر، فيمكن للمستخدمين الآن النقر بسرعة على الرموز للتنقل بين الأقسام، بالإضافة إلى التمرير بينها.

ظهر التحديث في البداية في الهند، لكن واتساب قام الآن بتوسيع نطاق طرحه عالميًا، وللوصول إلى التصميم الجديد يجب على مستخدمي أندرويد تحديث تطبيق واتساب الخاص بهم من متجر Google Play Store.

وفي أخبار ذات صلة، يختبر واتساب ميزة إدارة الدردشة من جهات خارجية داخل التطبيق، حيث تم طرح الميزة في تحديث تجريبي لنظام أندرويد في بداية شهر مارس.

في الأساس، سيسمح هذا لمستخدمي واتساب بإرسال رسائل إلى مستخدمين من منصات أخرى مثل تيليجرام أو سيجنال، ستكون هذه ميزة ثورية للمستخدمين حيث لن يحتاجون إلى إنشاء حسابات منفصلة أو القيام بتسجيل دخول متعدد للدردشة مع مستخدمي منصات أخرى.