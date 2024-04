المستثمرون يأملون نموّ عملة الميم هذه بمقدار 100 ضعف

الرياض - أميرة القحطاني - يتوقع عشاق الكريبتو أن تسجّل Slothana -عملة الميم القائمة على بلوكتشين سولانا (Solana)- مكاسبَ كبيرةً تصل إلى 100 ضعفٍ بعد انتهاء مرحلة الاكتتاب الخاص بها.

وكانت عملة Slothana (ذات الرمز SLOTH) قد شدّت أنظار مستثمري الكريبتو إليها كأحدث عملات الميم على بلوكتشين سولانا. ومع استمرارها بجذب المزيد من الاهتمام، يتوقع الخبراء لها أن تشهد أرباحاً هائلةً قد تبلغ نسبة 10,000% (أو 100ضعفٍ) بعد انتهاء مرحلة الاكتتاب.

منذ ظهورها لأول مرة، استحوذت عملة الميم Slothana على اهتمامٍ واضحٍ من قِبل مجتمع الكريبتو، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين للمشاركة في اكتتاب العملة.

ومن المثير للاهتمام أن فريق التطوير جمع أكثر من خمسة ملايين دولار في غضون أسبوعٍ واحدٍ فقط عبر الاكتتاب في المشروع. وحتى وقت كتابة هذا الخبر، ارتفع المبلغ الذي تمّ جمعه عبر اكتتاب هذه العملة إلى 9.02 مليون دولار.

ومن الجدير بالذكر أن فريق Slothana لم يعيّن حدّاً أقصى مُستهدفاً خلال عملية الاكتتاب، ما يعني أن هذه العملية يمكن أن تنتهي في أيّ وقت. وقد اعتمد الفريق “نظام تسعير الإطلاق العادل”، ما يعطي جميع المستثمرين نفس الفرصة لشراء العملة بنفس السعر.

وللحصول على عملة SLOTH، ينبغي على المستخدمين إمّا إرسال عملات سولانا (SOL) إلى محفظة الاكتتاب الخاصة بـ Slothana، أو ربط مَحافظهم مباشرةً بالموقع الإلكتروني للمشروع لشراء هذه العملة.

رغم أنه لم يتم إدراج عملة SLOTH في منصات التداول بعد، إلا أن عشاق الكريبتو يتوقعون أن تتضاعف قيمتها لأكثرَ من 100 مرّة.

ويبدو أن هذا التفاؤل يُعزى إلى حقيقة أن Slothana هي ثمرة عمل الفريق نفسه الذي ابتكر عملة ميم أخرى على بلوكتشين Solana، وهي عملة Smog (ذات الرمز SMOG)، حيث أثار تعليقٌ حديثٌ بعبارة “إلى القمر” من حساب X الرسميّ لفريق عمل Smog هذه التكهنات الإيجابية.

وبما أن عملة Smog -التي تم إطلاقها في 7 شباط/فبراير الفائت- منحت المستثمرين الأوائل مكاسبَ بنسبة 7,500% على استثماراتهم، فقد جاءت توقعات المستثمرين بأن تتجاوز Slothana نجاحات SMOG وتسجّل زيادةً سعريةً تصل إلى 100 ضعفٍ، لا سيّما وأن Slothana ستُطرَح في كلٍّ من المنصات المركزية واللامركزية بعد انتهاء مرحلة الاكتتاب، وهي خطوةٌ لاقت حماساً واضحاً من قبل معظم أفراد مجتمع Slothana، وظهرَ ذلك عبر استطلاعٍ للرأي أقيم مؤخراً على منصة X.

🌿🦥 Attention, fellow sloths! Poll time. Should we launch on DEX only, embracing the true spirit of decentralization and lazy trading? Or should we go full throttle, hitting up both CEX and DEX like the overachieving sloths we could be? Cast your vote below #slothana #memecoin