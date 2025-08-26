هل ستلتقي 3 أبراج بحب حياتها في نهاية أغسطس؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في نهاية شهر أغسطس، تتوقع بعض الأبراج الفلكية تغيرات إيجابية على الصعيدين المهني والعاطفي. وفقًا لموقع newsukraine، فإن الأبراج التي ستشهد هذه التغييرات هي:

برج الحمل

يُتوقع أن يبدأ برج الحمل بإشعاع طاقة إيجابية وجاذبية في نهاية شهر أغسطس. قد تظهر حوله أشخاص جدد وتثير اهتمامه شخصيات مختلفة. من المحتمل أن تكون لقاءات مواتية خلال السفر أو المشي أو الحفلات.

برج السرطان

بالنسبة لمولودي برج السرطان، فإن نهاية أغسطس ستكون فترة تجديد عاطفي. قد تكون مفتوحًا على معارف جديدة، وقد يبدأ أحد أصدقائك أو معارفك بالتواصل بشكل مختلف. ربما تكون هذه بداية لعلاقة أعمق، لذا عليك أن تكون شجاعًا في التواصل.

برج الحوت

قد يلتقي الحوت بشخص مميز في لحظة غير متوقعة، سواء في العمل أو في حياته اليومية. بفضل حدسه القوي، قد يشعر بأن هذا الشخص هو الشريك المناسب.