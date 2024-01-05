تعرف على البرنامج الزمني لإعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم الجمعة، البرنامج الزمني لإعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024.

وأعربت المؤسسة، على حسابها الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، عن أمنياتها للطلبة بالنجاح والتوفيق.

وأضافت أنه "بإمكان الطلبة الحصول على النتائج بحسب التواريخ الواردة في البرنامج الزمني بدءا من الساعة العاشرة صباحا".

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أيضا أنه بإمكان الطلبة "طباعة الشهادات إلكترونيا من الساعة العشرة مساء وحتى الساعة الثانية عشرة صباحا".

الجدول الزمني لإعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول