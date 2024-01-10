الامارات | محمد بن راشد يشكر أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشكر أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 يناير 2024
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة عبر منصة "إكس": التقيت اليوم أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي والذين يمثلون 55 جهة مختلفة .. واستطاعوا تأمين أكثر من 6000 فعالية منذ العام 2008.. كل الشكر والتقدير لهم ولجهودهم
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