الامارات | «موانئ دبي العالمية» وغوجارات توقعان مذكرات تفاهم بـ 3 مليارات دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ضمن فعاليات قمة غوجارات العالمية 2024 في جانديناجار مذكرات تفاهم بقيمة 250 مليار روبية هندية (نحو ثلاثة مليارات دولار أميركي) مع حكومة ولاية غوجارات، تغطي تطوير موانئ ومحطات الحاويات ومناطق اقتصادية جديدة.

وتبادل رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، مذكرات التفاهم حول الاستثمارات المحتملة في ولاية غوجارات مع إم كيه داس، السكرتير الأول لحكومة ولاية غوجارات.

وتسلط مذكرات التفاهم الضوء على إمكانات ولاية غوجارات كنموذج يحتذى به للتنمية من خلال الاستفادة من بنيتها التحتية اللوجستية والبحرية.

ووفق بيان صادر عن مجموعة موانئ دبي العالمية، تؤكد مذكرات التفاهم التزام المجموعة بتسهيل التجارة في ولاية غوجارات من خلال تطوير موانئ عميقة متعددة الأغراض في جنوب ولاية غوجارات وحول الساحل الغربي لولاية غوجارات باتجاه مقاطعة كاتش، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة في جامناجار وكاتش، بالإضافة إلى تطوير محطات جاتي شاكتي للشحن (GCT) ومحطات الشحن الخاصة في داهيج، وفادودارا، وراجكوت، وبيدي، وموربي.

كما وقعت مجموعة «دي بي ورلد» مذكرة تفاهم مع مجلس غوجارات البحري لتحديد فرص تطوير موانئ إضافية على طول ساحل الولاية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم: «نؤكد التزامنا بالهند، حيث نعمل منذ ما يقرب من 20 عاماً، وخلال هذه الفترة استثمرنا نحو 2.5 مليار دولار أميركي، وسنستثمر المزيد في السنوات الثلاث المقبلة في هذه المشاريع». وأضاف أن «السياسات الحكومية وخبراتنا في الهند من العوامل التي تمنح الثقة للقيام بالمزيد من المشاريع في الهند، كما نتواجد في ولاية غوجارات منذ عام 2003».

وتشمل استثمارات «دي بي ورلد» الحالية في ولاية غوجارات محطة حاويات في موندرا، إلى جانب محطتي شحن خاصتين متصلتين بالسكك الحديدية في أحمد آباد وهازيرا، وهناك مرافق التخزين البارد في سورات وباروش، ومكاتب شحن البضائع في أحمد آباد وغانديدام، وخدمات الشحن السريع عبر أراضي الولاية.

بالإضافة إلى ذلك، تحقق مجموعة موانئ دبي العالمية للشركات إمكانات الشحن للمسافات القصيرة والمتوسطة في المنطقة من خلال تشغيل خدمات ساحلية أسبوعية عبر مجموعة يونيفيدير التابعة لـ«دي بي ورلد»، والتي تربط موانئ موندرا وكاندلا وهزيرا بالعديد من الموانئ الدولية، وقد أطلقت الشركة أخيراً خدمة الشحن بالسكك الحديدية المجدولة الأولى من نوعها، «سارال» (SARAL) التي تربط التجار من مناطق في جنوب ولاية غوجارات مثل سورات وفابي وفالساد فادودارا وباروش وأنكلشوار بالأسواق في منطقة شمال العاصمة.