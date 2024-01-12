الامارات | شرطة دبي تحجز 132 مركبة وتحرر 560 مخالفة لسائقين متهورين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حجزت الإدارة العامة للمررو بشرطة دبي 132 مركبة شملت 91 سيارة و41 دراجة نارية في إطار حملة أسفرت عن تحرير 560 مخالفة مرورية لسائقين غير ملتزمين.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سيف مهير المزروعي إن شرطة دبي لن تتهاون مع هذه الفئة من السائقين وسوف تستدعي أولياء أمور أحداث ومراهقين ضبطوا يقودون مركبات بتهور.

وأضاف أنه سيتم تطبيق أحكام المرسوم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات الذي يستهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات والتصدي للسائقين المتهورين، الذين يعرّضون سلامتهم وأمن الآخرين للخطر، مشيراً إلى أن قيمة فك حجز المركبات والدراجات المخالفة وفق المرسوم تصل إلى 50 خمسون ألف درهم.

وأوضح قلة الوعي لدى بعض الآباء تدفع الأبناء إلى ارتكاب كثيراً من المخالفات التي تشكل خطراً على حياتهم حال تعرضهم لحوادث بليغة، مناشداً أفراد المجتمع الإبلاغ عن تلك الممارسات عبر خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على الرقم 901