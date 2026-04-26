تنفيذاً لتوجيهات الشيخة هند بنت مكتوم.. «محمد بن راشد للإسكان» تعلن بدء تخصيص أكبر دفعة من المساكن الجاهزة للمواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - تزامناً مع عام الأسرة 2026، وتنفيذاً لتوجيهات حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن بدء تخصيص مساكن مشروعي «وادي العمردي» و«العوير»، بقيمة 1.6 مليار درهم، والتي تعتبر أكبر دفعة من المساكن الجاهزة تمنح للمواطنين، إضافة إلى تنفيذ مكرمة سموّها بقيمة 83 مليون درهم لتأثيث مساكن المستفيدين من الوحدات السكنية، وذلك وفق آلية حديثة تضمن الكفاءة والشفافية في عمليات التخصيص.

وقال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان «تعتمد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في آلية التخصيص على أحدث التقنيات الذكية لضمان أعلى معايير الحوكمة والكفاءة والفعالية، بما يحقق الراحة للمتعاملين والتسهيل عليهم».

وأضاف أن «التخصيص يعتمد على نظام الحجز الرقمي عبر تطبيق «دبي الآن»، وسيتم التواصل مع المستفيدين من قبل فريق مركز الاتصال في المؤسسة ودعوتهم لزيارة مركزي تخصيص المساكن الواقعين في مشروعي وادي العمردي والعوير، اللَّذين يستقبلان المتعاملين من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحًا حتى 3:00 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 ظهراً».

وأوضح الشحي أن المشروعين يتضمنان أكبر دفعة من المساكن الجاهزة الممنوحة للمواطنين منذ تأسيس مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بواقع 830 مسكناً بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم، لافتاً إلى أن المساكن تم تنفيذها بمعايير عصرية تراعي الخصوصية، وقابلة للتوسع المستقبلي، إلى جانب بنية تحتية متقدمة، وشبكات طرق حديثة، ومرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، بما يلبي احتياجات المواطنين.

يأتي هذا الإنجاز في إطار دعم القيادة الحكيمة في إمارة دبي لتحقيق الاستقرار المعيشي والسكني للمواطنين، حيث تولي حكومة دبي أولوية قصوى لتوفير مساكن ملائمة تعزز جودة الحياة وتضمن الرفاهية للأسر المواطنة، وتحرص على تمكين المواطن من حياة كريمة ومستقرة عبر حلول سكنية مبتكرة ومستدامة، انسجاماً مع رؤية دبي الطموحة لمستقبل أكثر ازدهاراً.

ويضم مشروع العوير 398 وحدة سكنية ضمن فئة المنح، وبميزانية إجمالية تبلغ أكثر من 734 مليون درهم، وتنفذ الوحدات السكنية على مساحة بناء تبلغ 4,000 قدم مربعة، بينما تبلغ المساحة الإجمالية 4,500 قدم مربعة.

يشمل المشروع بنية تحتية متقدمة، وشبكات طرق حديثة، ومرافق مجتمعية وخدمية، مثل الحدائق العامة، والمجالس، كما تتميز كل وحدة سكنية بمساحات واسعة تتضمن 4 غرف نوم، ومجلساً، وصالة، ومطبخاً عصرياً، ومرافق خدمية، ما يعزز من مستوى الراحة والاستقرار للأسرة.

ويتضمن مشروع وادي العمردي 432 وحدة سكنية ضمن فئة المنح، وبميزانية معتمدة تبلغ أكثر من 767 مليون درهم، وتُنفّذ الوحدات السكنية على مساحة بناء تبلغ 4,000 قدم مربعة، بينما تبلغ المساحة الإجمالية 4,500 قدم مربعة.

وتتكون كل وحدة سكنية في مشروع وادي العمردي من 4 غرف نوم، ومجلس، وصالة، ومطبخ، ومرافق خدمية، كما تم تخصيص مساحات خارجية ضمن كل قطعة أرض، تتيح التوسعة المستقبلية أو إنشاء ملاحق خدمية وفق احتياجات السكان، في إطار تصميم متكامل يدعم الاستدامة ويراعي أعلى معايير جودة الحياة.