4 ملايين مُسافر عبروا منفذ حتا البري في 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت إدارة مُراقبة جوازات المنافذ البرية في منفذ حتا البري التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن عدد المُسافرين بلغ 4 ملايين شخصًا من القادمين والمُغادرين، وهو رقمٌ غير مسبوق في تاريخ المنفذ منذ تدشينه ما يعكس تنامياً ملحوظاً في ضوء ازدهار النشاط الاقتصادي المتبوع باهتمامٍ بالغ من حكومة دبي بتطوير منطقة حتا كوجهةٍ سياحيةٍ وتجارية، وتعزيز موقعها كبيئةٍ استثماريةٍ رائدة ومُحفزة لإقامة المشروعات المتنوعة بها.

كما سجل المنفذ ارتفاعاً كبيراً في حركة عُبور الشاحنات والناقلات التجارية التي تدعم أسطول النقل البري وتُعزز سلاسة حركة النقل والتبادُل التجاري بين الدولتين.

وأكد العميد الدكتور عمر علي الشامسي، مُساعد المدير العام لشؤون المنافذ البحرية، في تصريحات صحفية، أن إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية تعمل على تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية استناداً إلى مبادئ الاستباقية والجاهزية والابتكار كأساليب عملٍ تُعزز القدرة التنافسية وتدعم تحقيق الاستراتيجيات الحكومية ومؤشرات أدائها الريادية.

من جهته، أشار العقيد الدكتور راشد عبيد الكتبي - مدير إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية، إلى سعي الإدارة لتعزيز الترابط والتكامل بين كل الجهات المعنية لخلق شراكاتٍ فعالة وفق مبادئ الثقة والمنفعة المُتبادلة والتعاون المستمر، علاوةً على بحثنا المستمر لتوظيف أحدث التكنولوجيا والتمكين الرقمي في تنفيذ عملياتنا، واضعين نصب أعيُننا أهم عنصرٍ من عناصر المنظومة المؤسسية وهم ثروتنا البشرية حيث نسعى دائمًا إلى تمكينهم وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم من مهارات وقدرات تُحقق التوازن بين الخدمات الاستثنائية المميزة والأمن والأمان في الدولة.

ولفت إلى أن تسجيل 4 ملايين مسافر يصنَّف كرقم غير مسبوق في تاريخ منفذ حتا البري مقارنةً بإحصائيات الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود كبيرة على كل المستويات الإدارية والتخصصية، لتحقيق طموحات حكومة دولة الإمارات بشكلٍ عام وإمارة دبي بشكلٍ خاص.

التزام

أكد الكتبي التزام إدارة المنفذ بتطبيق أفضل معايير المنافذ البرية في تخليص إجراءات وثائق سفر عابري المنفذ بمختلف فئاتهم (رُكاب الشاحنات التجارية، المركبات الخفيفة، والناقلات الأخرى)، والالتزام بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وفقاً لاحتياجاتهم (مثل: المُسنين، أصحاب الهمم، خصوصية بعض العوائل، الأفواج المتنوعة منها السياحية وحملات الحج والعمرة).