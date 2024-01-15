عجمان.. شواطئ ومزارات سياحية تستقطب الزوار

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (عجمان)

تواصل إمارة عجمان، استقطاب السياح والزوار لما تتمتع به من المقومات السياحية البارزة، كالمواقع التراثية الفريدة، والشواطئ الخلّابة، والمرافق السياحية والترفيهية، وغابات شجر القرم في محمية الزوراء، بالإضافة إلى الفنادق ذات المعايير العالمية، وما تقدّمه الإمارة من عروض وفعاليات وأنشطة متنوعة، خصوصاً في هذه الفترة من العام.

وتشهد عجمان، تنظيم مهرجانات وفعاليات وأنشطة ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية، وخاصة الأطفال والعائلات، كما تقدم فنادق الإمارة عروضاً حصرية ومتنوعة على أسعار الإقامة الفندقية والمطاعم العالمية والنوادي الصحية، خلال الموسم الشتوي.

وقد نجحت إمارة عجمان في خوض تجربة مثيرة في قطاعها السياحي والفندقي المتميز، واستحوذت المعالم السياحية في الإمارة على حصة متنامية من اهتمام العائلات والأفراد في ظل توفر البرامج السياحية والترفيهية المتنوعة لهم، وتطور البنية التحتية التي جعلت من الإمارة إحدى أهم الوجهات السياحية في الدولة، التي تمكنت من استقطاب شرائح سياحية جديدة.

وتسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى جذب الزوار المحليين من داخل الإمارات، إذ تعتبر السوق المحلية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة، حيث أعلنت عن تفعيل أنشطتها الشتوية، تزامناً مع حملة «أجمل شتاء»، التي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية في الدولة في موسم الشتاء، والتعرف على المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة في شتى مناطقها.

وتمتد الأنشطة والفعاليات الشتوية لتشمل منطقة مصفوت، حيث تم افتتاح مهرجان ربيع مصفوت، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على العادات الأصيلة، والموروثات الشعبية، ودعم كافة المواهب الرياضية من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وإبراز الواجهة السياحية والتاريخية للمنطقة، وتتطلع الإمارة إلى استقبال الزوار من مختلف إمارات الدولة ودول العالم للاستمتاع بشتاء عجمان وزيارة معالمها البارزة والاستفادة من العروض الحصرية المتنوعة، التي تتوفر خلال هذا الموسم، الذي يشهد أيضاً إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، التي تساهم في إبراز مكانة عجمان وجهة سياحية رائدة، محلياً وعالمياً طوال أيام السنة.

الحي التراثي

أحد أبرز الوجهات السياحية ومنارة تاريخية مفعمة بالحياة تعكس تراث الإمارة، والذكريات الخالدة، وتبرز هويتها الأصيلة، ويحتضن الحي التراثي في قلبه متحف عجمان الشهير.

متحف عجمان

يضم مجموعة من المقتنيات من القطع الأثرية، والمخطوطات القديمة، والفخار والجواهر، التي يعود تاريخها إلى عام 3000 قبل الميلاد، وتم تجهيز المتحف بعدد من الأجهزة الإلكترونية التفاعلية، لتضمن التفاعل الشخصي من قبل الزوار. كما تم ترميم المتحف، الذي يعتبر قلعة تعود إلى القرن الثامن عشر، وكانت مقر إقامة حاكم عجمان حتى 1970.

متحف مصفوت

افتتح في 2 ديسمبر 2021 تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين عاماً، ويحتوي على 12 قاعة تشكل كل واحدة منها معرضاً خاصاً مقسماً حسب الموضوع، إضافة إلى برجين أماميين للمتحف، وتتيح هذه الأقسام للزوار فرصة التعرف على تاريخ الإمارة والعائلة الحاكمة، وتقاليد الأجداد، والحرف، والأسلحة عبر رحلة من الزمن تمتد حوالي خمسة آلاف عام.

حديقة «الحيوانات القزمة»

الحديقة الأولى من نوعها في إمارة عجمان، توفر مكاناً مناسباً للعائلات والأطفال للاستمتاع بأوقات مميزة في الهواء الطلق والتعرف على أنواع مختلفة من الحيوانات القزمة من حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الطيور والزواحف، وتحتوي الحديقة على منطقة خارجية مناسبة للنزهات العائلية والاسترخاء، بينما يستمتع الأطفال بالتفاعل مع الحيوانات وركوب الخيل والجمال، والعديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى.

محمية الزوراء

تقع محمية الزوراء الطبيعية شمال إمارة عجمان، وتحتوي على مساحة مليون متر مربع من غابات القرم، التي تشكل ملاذاً للطيور المهاجرة والمقيمة، مثل طائر الفلامنجو، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأحياء البحرية التي تتكاثر فيها، ويمكن للزوار والسياح مشاهدة الطيور والتقاط الصور والاستمتاع بالأجواء الخلابة.

نادي الجولف

ويتميز ملعب الجولف في الزوراء، بمواصفات عالمية، ويحتوي على 18 حفرة، وتم تصميمه من قبل مجموعة نيكلاوس ديزاين الشهيرة، ويقع ضمن مساحة مليون متر مربع من شجر القرم وهو محاط بواجهة بحرية بطول 12 كم، لإعطاء اللاعبين إحساساً بالهدوء والتنوّع البيولوجي.

سوق صالح

يعتبر سوق صالح التراثي الذي يقع في سوق عجمان، واحداً من الوجهات السياحية المهمة، شيّد في فترة الخمسينيات، ولا يزال محافظاً على طرازه المعماري القديم، وتشتهر محال سوق صالح ببيع الأقمشة، وتوفير أجمل المخاوير والقفطان المغربي الجلابيات الفاخرة.

سوق الذهب

ويقع سوق الذهب في قلب مدينة إمارة عجمان، وهو مركز تجاري معروف بأبنيته ذات الطابع المعماري التقليدي، ويقدم مجموعة متنوعة من التصاميم العربية والهندية والأوروبية، ويمكن للزوار طلب تصميم قطعة خاصة بهم، لتحمل ذكرى دائمة عن عجمان، والحصول على أفضل الأسعار المناسبة.

سوق السمك

يستطيع الزائر والسائح لإمارة عجمان، زيارة سوق السمك، المفعم بالحركة، ويعرض تشكيلة واسعة من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية، وتتوفر فيه الكثير من أكشاك خدمات التنظيف والتتبيل والشوي حسب الطلب، كما يمكن مشاهدة المزاد «الدلالة» في الساعة السادسة مساءً من كل يوم.

شاطئ عجمان

ويتصدر شاطئ عجمان قائمة أفضل شواطئ الإمارة، ويمر في معظم مناطق عجمان السكنية، ويوفر للزوار فرصة للاستمتاع بالمشي بعد الظهر على الكورنيش أو الرمال البيضاء، أو السباحة في مياه الخليج العربي، أو النزهات مع الأسرة أو الأصدقاء.

كويست للمغامرات

ويوفر «كويست للمغامرات» الواقع في منطقة الزوراء جولات للتجديف «الكاياك» لعيش مغامرة بين غابات أشجار القرم والخلجان الضيقة والممرات المائية المحاطة بالأشجار، ومشاهدة الطيور المهاجرة والكائنات البحرية عن قرب، كما تتيح الفرصة لزوار المنطقة المساهمة في تفعيل الحملة الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات بحلول العام 2030، حيث يمكن لزوار المنطقة المشاركة في زيادة الرقعة الخضراء بزراعة شتلات شجر القرم فيها.

بيت راشد الخضر

تم إعادة تأهيل إقامة الشاعر الإماراتي البارز، راشد الخضر، بعناية فائقة لتعكس بدقة ثقافة الإمارة وتراثها، ويظهر المنزل الآن في حالته الأصلية، ممتلئاً بالفخامة والتألق، مُحيطاً بالفن الرفيع الذي يحمل بين طياته قصة الحياة المميزة للكاتب وإسهاماته القيمة في حفظ وحماية التراث الإماراتي، ويعتبر هذا العمل الفني المتقن والمكتوب نموذجاً لتنقل التراث الثقافي والفني إلى الأجيال القادمة، حيث يبرز المهارات والإبداعات التي تميزت بها الشخصية البارزة للشاعر.

مرسى مارينا 1

إنها واحدة من الوجهات السياحية العالمية المميزة، الموجودة على سواحل إمارة عجمان، ويتكون الموقع السياحي من ممر واسع مصمم بأناقة، يتخلله عربات الطعام المزينة بالزهور وديكور يستوحى من أنماط الستينيات والسبعينيات، وتحتوي المنطقة على مجموعة متنوعة من المرافق المخصصة للزوار، بما في ذلك محلات هدايا فريدة وأكشاك لبيع المأكولات، وتشكل الوجهة السياحية خياراً مثالياً للعائلات، ويقدم الموقع خيارات ترفيه متنوعة، بما في ذلك ركوب قوارب التجديف، والقلاع العملاقة المصممة خصيصاً لإسعاد الأطفال، ويمكن للزوار الاستمتاع بتجولهم في جنبات الممر الجميلة، والاستمتاع بالمشاهد البحرية الرائعة والأجواء الفريدة.