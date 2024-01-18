الامارات | 62 اختبار كفاءة عالمياً اجتازتها شرطة دبي في الأدلة الجنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاز المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، اختبارات الكفاءة العالمية في مختلف تخصصاته المعنية بفحوص الأدلة الجنائية بنسبة 100% العام الماضي، وذلك ضمن 62 اختبار كفاءة، شملت كلاً من البيولوجي والحمض النووي، والأدلة الإلكترونية، والمتفجرات، والبصمات، وفحص الأسلحة والآلات، والكيمياء الجنائية، وفحص المستندات، والسموم الجنائية، وفحص الآثار الدقيقة.

وقال مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، المقدم الخبير الدكتور راشد حمدان الغافري: إن «اختبارات الكفاءة التي يتقدم لها المركز كل عام، تأتي انطلاقاً من حرصه على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في مجال فحوص الأدلة الجنائية لمختلف العلوم التخصصية، وتماشياً مع توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في التخصصات كافة، والاطلاع المستمر على أحدث ما تتوصل إليه الدول المتقدمة في المجالات العلمية». وأضاف المقدم الغافري: «أجرينا كذلك وبالتعاون مع شركة (Collaborative Testing Services (CTS الاختبار العالمي في مجال مسرح الجريمة وفقاً لمعايير ISO / IEC 17043 لقياس كفاءة خبراء مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ويعد هذا اختبار الكفاءة الأول الذي يتم إجراؤه خارج الولايات المتحدة الأميركية على مستوى العالم، وذلك ضمن خطتنا السنوية لمتابعة وضمان جودة عمل خبراء الأدلة الجنائية كافة في شرطة دبي»، مشيراً إلى أن هذا الاختبار يعد مقياساً لكفاءة العمل على تحليل مسارح الجريمة بأنواعها كافة، مروراً بجميع الإجراءات والفحوص الفنية التي يتبعها الخبراء في التعامل مع الأدلة الجنائية المادية بشتى أنواعها.

الدكتور راشد حمدان الغافري:

• اختبارات الكفاءة تأتي انطلاقاً من حرص شرطة دبي على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في فحوص الأدلة الجنائية.