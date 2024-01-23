1200 مواطن ومواطنة انضموا لقطاع الرعاية الصحية بأبوظبي في 6 أشهر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بعد إطلاقها لمستهدفات التوطين في كافة منشآت الرعاية الصحية العاملة في الإمارة خلال عام 2023 وتماشياً مع الجهود الوطنية المبذولة لخلق فرص العمل المثمرة للمواهب المواطنة، أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة انضمام أكثر من 1200 مواطن ومواطنة لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي. ويأتي هذا الإنجاز الهام عقب ستة أشهر فقط من تحديد الدائرة لمستهدفات التوطين في القطاع.

وحددت الدائرة مستهدفات التوطين في كافة منشآت الرعاية الصحية العاملة في الإمارة لتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، لتكشف، أمس، عن تحقيق جزء من هذه المستهدفات، حيث ساهم ذلك في زيادة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع بنسبة 12% على أساس سنوي. وبالإضافة إلى ذلك، حققت أبوظبي تقدماً ملحوظاً في أهدافها المحددة لمعدلات استيعاب المواطنين الجامعيين.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة: «عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبمتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نجح القطاع الصحي في أبوظبي باستقطاب أكثر من 1200 مواطن ومواطنة في غضون فترة لم تتجاوز ستة أشهر.

ويعكس هذا الإنجاز جهودنا المستمرة لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع من خلال استبقاء وزيادة معدلات التوطين ضمن الكوادر الصحية والإدارية، مما يساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية».

وأضاف معاليه: «من خلال تخطي الأهداف المحددة لعام 2023، نمضي قدماً في مساعينا لتأسيس منظومة مستدامة للرعاية الصحية، ومدعومة بكوادر عمل وطنية متمرسة ومتخصصة. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المهمة التي تتيح لنا تعزيز صحة وسلامة المجتمع في أبوظبي».

من جانبه، قال غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تولي قيادتنا الرشيدة ملف توطين الوظائف بالقطاع الطبي والصحي أولوية كبيرة، وتنفيذاً لهذه التوجهات، فقد جاء قرار مجلس الوزراء باعتماد برنامج «تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي» كأحد البرامج التخصصية ضمن برنامج «نافس» لتمكين كوادرنا الوطنية من شغل الوظائف بهذا القطاع الحيوي، حيث يستهدف البرنامج تأهيل عشرة آلاف من الكوادر المواطنة خلال خمس سنوات من خلال برامج أكاديمية وتدريبية في تخصصات طبية وصحية مختارة.

وأشاد المزروعي بجهود دائرة الصحة - أبوظبي، خصوصاً تلك المتعلقة بمستهدفات التوطين في القطاع الطبي والصحي في أبوظبي، مما يساهم في تعزيز وجود الكوادر الوطنية بهذا القطاع، وتحقيق تطلعات ومستهدفات استراتيجية التوطين بالدولة.

وكشفت دائرة الصحة - أبوظبي عن تحقيق جزء من هذه المستهدفات، حيث ساهم ذلك في زيادة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع بنسبة 12% على أساس سنوي. وبالإضافة إلى ذلك، حققت أبوظبي تقدماً ملحوظاً في أهدافها المحددة لمعدلات استيعاب المواطنين الجامعيين.

وتشمل مستهدفات التوطين المهن الطبية، مثل الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الصحية المساندة، وكذلك الكوادر الإدارية التي تشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة والمالية، والشؤون القانونية وغيرها.