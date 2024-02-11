الامارات | صندوق النقد: 40% من الوظائف مُعرّضة للخطر على مستوى العالم نتيجة ظهور الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق يحرص باستمرار على التعاون مع الدول العربية في إطار من العلاقات العميقة الممتدة، مشيرة إلى أن منتدى المالية العامة للدول العربية يعد مثالاً على كيفية التنامي الناجح للعلاقات بين صندوق النقد الدولي والدول العربية في السنوات الأخيرة.

ودعت جورجيفا، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمنتدى المالية العامة للدول العربية، ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، الدول العربية إلى تسريع عملية تحويل اقتصاداتها لتصبح أكثر صموداً ومرونة في وجه التطورات لضمان "مستقبل اقتصادي رقمي أخضر وأكثر شمولاً"، لافتة إلى أن المنطقة العربية تلعب دورا متزايد الأهمية في عالم سريع التغير، وينعكس ذلك على عمق ونوعية الارتباطات مع الصندوق، مبينة أن وزراء عرب سيتولون مستقبلاً توجيه أعمال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وذكرت أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد الحسيني سيتولى منصب رئيس لجنة التنمية، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان سيكون رئيساً للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، موضحة أن تولي العالم العربي قيادة كلا الهيئتين يشكل "علامة فارقة" أخرى في القيادة العالمية للمنطقة.

وتابعت المدير العام لصندوق النقد الدولي: "حين اجتمعنا العام الماضي، تحدثنا كثيراً عن تطور الاقتصاد العالمي ورأينا انخفاض معدلات التضخم، ونأمل أن يصبح 2024 عاماً للاستقرار بفضل هذا الانخفاض المعتدل؛ فالعام الماضي تجاوزت معدلات النمو النسبة المُتوقعة لها، وهذا العام رفعنا توقعاتنا لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة".

وشددت على أن آفاق النمو على المدى المتوسط "لا تزال ضعيفة" عند نحو 3%، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ نحو 3.8%، مؤكدة أنه "يمكن تعزيزها بعوامل مثل التطورات في الذكاء الاصطناعي"، لافتة في الوقت ذاته إلى أن 40% من الوظائف مُعرّضة للخطر على مستوى العالم نتيجة ظهور الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستدعي ضرورة استغلال الفرص التي يوفرها لنا التطور التكنولوجي، والتهيؤ لاستغلال تقنياته مثلما تفعل دولة الإمارات التي باتت رائدة في هذا المجال.