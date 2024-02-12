الامارات | شرطة الفجيرة تدعو السائقين إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أفراد الجمهور عدم الخروج من منازلهم وأماكن إقامتهم في الامارة إلا في حالات الضرورة القصوى، كما نصحت الجمهور بالبقاء في المنازل في حال ازدياد الامطار في باقي مناطق الامارة، نظراً لتأثر بعض المناطق بأمطار غزيرة وحبات البرد.

ووجهت شرطة الفجيرة مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر والانتباه اثناء القيادة على شارعي القصر من دوار القصر باتجاه دوار المستشفى و شارع سكمكم امام المدارس نظراً لتجمع كميات كبيرة من مياه الامطار فيها وبطرق عدة مؤكدة على ضرورة القيادة بحذر والتروي والانتباه والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع الامطار.