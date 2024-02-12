أمطار الخير تعم أرجاء الدولة نتيجة تعمق المنخفض الجوي

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

رصد المركز الوطني للأرصاد كميات الأمطار المشاهدة من بدء الحالة إلى اليوم، والتي توزعت بين أمطار غزيرة مع برق ورعد وبرد، وأمطار غزيرة مع برق ورعد، و«أمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد، و«أمطار غزيرة»، و«أمطار متوسطة إلى غزيرة» و«أمطار متوسطة»، و«خفيفة إلى متوسطة» و«خفيفة».

نتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً، بدءاً من أمس ويستمر اليوم، إذ تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة، وتتخللها السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات والبرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة. البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان، خاصة مع السحب الركامية.

أمطار غزيرة مع برق ورعد وبرد

وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة مع برق ورعد وبرد على مدينة محمد بن زايد، الوثبة، مدينة شخبوط، الشوامخ، بني ياس بأبوظبي، وعلى المرفأ بمنطقة الظفرة، وأمطار غزيرة مع برد على سويحان، العامرة بالعين، ومدينة خليفة، ومصفح بأبوظبي، ومناطق متفرقة من مدينة العين، بينما هطلت أمطار «غزيرة مع برق ورعد» على سبخة مطي، وحرس حدود الجزيرة بمنطقة الظفرة، وجزيرة أبوظبي، وجزيرة دلما.

أمطار غزيرة

بينما هطلت «أمطار غزيرة»، على رزين، بأبوظبي مخيرز، وجزيرة زيركوه، ومن جسر أبو الأبيض إلى جسر الهرمية على طريق الشيخ خليفة الدولي، والرويس، قرين العيش بالظفرة. وادي سهم (الفجيرة)، وهطلت «أمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد» على بدع المطاوعة بمنطقة الظفرة، كورنيش أبوظبي في أبوظبي.

متوسطة إلى غزيرة

كما هطلت «أمطار متوسطة إلى غزيرة» على بدع دعفس، حبشان، مزيرعة، بو حصا، أم ليله، جبل الظنة بمنطقة الظفرة، وعلى شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي باتجاه المرفأ، ومناطق متفرقة من الفجيرة، وجزيرة أبو الأبيض والوثبة بأبوظبي، والقوع، ومناطق متفرقة من العين.

متوسطة

كما هطلت «أمطار متوسطة» على مدينة زايد، وطريف بمنطقة الظفرة، وعلى دبا بالفجيرة، وعلى مطار دبي الدولي، جميرا، أم سقيم، القوز بدبي، وعلى القوع بالعين.

خفيفة إلى متوسطة

وشملت مناطق هطول «الأمطار الخفيفة إلى متوسطة» غياثي، عصب بمنطقة الظفرة، وطريق الشيخ محمد بن زايد، الخوانيج، الراشدية، الطوار، محيصنة، بدبي، الخزنة، وسويحان بالعين، وعلى كلباء، ضاحية واسط، بالشارقة، غنتوت بأبوظبي، وشوكة برأس الخيمة، ومناطق متفرقة من أم القيوين، وعلى عجمان، والشارقة.

خفيفة

بينما هطلت «أمطار خفيفة» على السلع الشويهات، الحمرا، الغويفات، ومنطقة الظفرة، وعلى الطويلة، ومطار زايد الدولي، ومطار البطين الدولي، الرحبة، وجزيرة صير بني ياس، العجبان، الباهية، الختم بأبوظبي، وعلى الخزامية، والممزر بالشارقة، وعلى مشيرف بعجمان، وعلى خورفكان، ومطار الشارقة الدولي، البطائح بالشارقة، وعلى غليلة، خور خوير الرمس برأس الخيمة، وعلى حتا، وجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي بدبي، وعلى مطار العين الدولي بالعين.

غداً غائم مع سقوط أمطار

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس غد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية خلال النهار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وسرعتها من 15إلى 25 تصل إلى40كم/س، والبحر مضطرب الموج مع السحب صباحاً، يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.